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У Сенаті США ухвалили законопроект про нові санкції проти РФ – Bloomberg

Віталій Кірсанов
28 липня 2026, 18:11
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Дональд Трамп уже дав зрозуміти, що підтримує ініціативу, яку активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем.
У Сенаті США ухвалили законопроект про нові санкції проти РФ
У Сенаті США ухвалили законопроект про нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • США можуть ввести санкції щодо російського експорту нафти та газу
  • Частина сенаторів-демократів виступає проти законопроекту

Група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює можливості президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану. Про це повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп уже дав зрозуміти, що підтримує ініціативу, яку активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Процедурне голосування щодо документа заплановано на вечір вівторка, 28 липня.

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Згідно з текстом законопроекту, діючі санкції проти Ірану залишаються в силі, а також запроваджуються додаткові заходи щодо російського експорту нафти та природного газу. Документ надає президенту США право вводити мита щодо п’яти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також п’яти держав, які, на думку Вашингтона, найактивніше допомагають Москві обходити енергетичні обмеження.

Ініціатива, яку протягом тривалого часу підтримували Ліндсі Грем та інші прихильники посилення допомоги Україні, водночас може ускладнити торговельні відносини США з Китаєм та Індією. Саме ці країни залишаються найбільшими імпортерами російської нафти та газу.

При цьому частина сенаторів-демократів виступає проти законопроекту. На їхню думку, документ може надати Дональду Трампу додаткові юридичні підстави для введення масштабних нових мит, що виходять за межі санкційної політики.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Законопроект про "пекельні санкції": що відомо

Законопроект було внесено до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення двопартійного законопроекту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом і Блюменталем просування їхнього законопроекту про санкції проти РФ.

Ще в лютому Блюменталь висловлював надію, що двопартійний законопроект про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ.

За даними Axios, у Сенаті США набирає підтримку законопроект із жорсткими санкціями проти РФ.

Ініціатива вже отримала 61 співавтора - цього достатньо для її ухвалення в Сенаті. Документ передбачає 100%-ві вторинні мита для країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.

Головна перешкода зараз - винесення законопроекту на розгляд. Після Сенату його ще має схвалити Палата представників.

Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

На зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії, ініціатором якого був нині покійний сенатор Ліндсі Грем.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg – американська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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