Москву атакували сотні дронів, є прильоти: що відомо про наслідки атаки

Після масованої атаки БПЛА у Підмосков'ї спалахнули склади та заводи. OSINT-аналітики назвали ймовірну справжню ціль нічного удару.

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Атака дронів на Москву - у Чехові спалахнув регенератний завод / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Понад 390 дронів летіли на Московську область у ніч на 28 липня

У Чехові горів регенератний завод, дрон влетів у будинок

У Коледіно спалахнув склад 3PL поруч із Wildberries

У ніч на 28 липня Московська область опинилася під однією з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Повідомляється про вибухи, пожежі на промислових об'єктах, пошкодження будівель, а російська влада заявляє про десятки збитих дронів на підльотах до столиці. Про це повідомив волонтер, ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За попередніми даними, одним із наслідків нічної атаки стало ураження промислових підприємств у Чехові Московської області. Йдеться про об'єкти, що працюють у сфері енергетичного та гідротехнічного машинобудування.

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"Цієї ночі дрони уразили завод "Гідростальконструкція" у місті Чехов, Московська область РФ. Підприємство спеціалізується на компонентах для електростанцій та гідротехнічних обʼєктів. Також відомо про пожежу у Коледіно, що у Московській області. Горять складські приміщення", - повідомив Сергій Стерненко.

Скільки дронів летіло на Москву

Російська сторона, своєю чергою, заявляє про масштабну роботу протиповітряної оборони та стверджує, що більшість безпілотників нібито вдалося перехопити ще до підльоту до Москви.

"Відбито атаку восьми безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Пізніше російська влада уточнила, що з 20:30 27 липня до 6:30 28 липня у напрямку Московської області рухалося понад 390 безпілотників. За офіційною версією, більшість із них нібито була нейтралізована на віддалених рубежах, а 81 дрон нібито знищили вже під час підльоту до столиці РФ.

Водночас незалежний OSINT-проєкт ASTRA, проаналізувавши відеозаписи очевидців, повідомив про пожежу на території індустріального парку Коледіно в Подольську. За його даними, загорівся склад логістичної компанії 3PL, яка займається прийманням, зберіганням, комплектацією та відправкою товарів.

При цьому розташований поруч логістичний комплекс Wildberries, як заявили у компанії, продовжив роботу без змін.

"Логістичний комплекс Wildberries у Коледіно працює у штатному режимі", - заявили у пресслужбі компанії.

Водночас інший OSINT-аналіз свідчить, що ціллю атаки міг бути значно важливіший логістичний об'єкт. Аналітики Telegram-каналу Exilenova+ припускають, що безпілотники, ймовірно, були спрямовані на найбільший логістичний центр Wildberries у Коледіно Московської області.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

За оцінкою Exilenova+, унаслідок роботи російської протиповітряної оборони удар припав по розташованому поруч складському комплексу логістичного оператора 3PL площею близько 18,3 тис. квадратних метрів. Влучання спричинило масштабну пожежу на території підприємства. Аналітики зазначають, що цей комплекс виконував функції фулфілмент-центру та забезпечував повний цикл логістичних операцій - від приймання і відповідального зберігання товарів до їх комплектування, пакування, маркування та формування партій для подальшого транспортування до інших складських мереж.

Окрему увагу аналітики ASTRA звернули на ситуацію в Чехові, де після нічних вибухів виникла пожежа на території Чеховського регенеративного заводу. За результатами аналізу відео очевидців, зайнялися шини біля котельні підприємства. Місцева влада підтвердила факт загоряння та проведення ліквідації пожежі.

За інформацією ASTRA, приблизно за 800 метрів від цього підприємства розташований завод "Гідростальконструкція", який виробляє гідромеханічне обладнання, металоконструкції та вироби для енергетичних і водогосподарських об'єктів. Саме про його ураження раніше повідомив Сергій Стерненко.

У мережі також поширюються численні відео, на яких зафіксовано вибухи, пожежі та задимлення в різних районах Московської області. Крім промислових об'єктів, російська влада повідомила про пошкодження приватних будинків, а губернатор регіону заявив, що один із безпілотників влучив у житловий будинок у Чехові.

Дивіться відео наслідків нічної атаки по території країни-агресорки Росії:

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Яка ціль ударів по Wildberries - коментар експерта

Удари по логістичних хабах Wildberries вражають одночасно канал постачання дронових комплектуючих із Китаю та фінансову схему банку ВТБ, який намагається закрити дефіцит капіталу на 600 млрд рублів. Про це повідомив економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради Національного банку України Віталій Шапран в інтерв'ю Главреду.

Перший мотив таких атак лежить у площині міжнародного права: складські комплекси втрачають цивільний статус, якщо через них проходить військовий вантаж.

"По-перше, росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, у тому числі з Китаю, дронів, компонентів до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - зазначає Шапран.

Межа між цивільним складом і військовим об'єктом у цьому випадку майже стерта, і сама Москва цього не заперечує.

"Росіяни, в принципі, не приховують, що там зберігалося щось пов'язане з військовою продукцією або товарами так званого подвійного призначення. Адже до дрона можна причепити бомбу, а можна відправити ним поштову посилку - усе залежить від того, як ним керує людина", - наголошує економіст.

Чому Кремль болісно реагує на побутові збої

Другий мотив лежить поза військовою площиною і стосується внутрішньої політики в РФ. Шапран звертає увагу на закономірність, яку соціологи фіксували вже двічі.

"По-друге, якщо ви помітили, російське суспільство дуже сильно реагує на масові незручності. Пам'ятаєте, як рейтинг Путіна відчутно знизився, коли почали відключати мобільний інтернет? Росіянам це дуже не сподобалося. Зараз ми бачимо, що вони так само гостро реагують на черги на заправках", - розповів він.

Ефект масовості, за словами економіста, найсильніше просідає позиції Кремля. Wildberries у РФ фактично не має конкурентів і виконує ту роль, яку в Україні розділяють між собою "Розетка", "Алло" та схожі майданчики.

"Виходить, що удар завдано по сервісах, якими користується дуже багато росіян. Напевно, це робиться для того, щоб вони відчули війну", - переконаний Шапран.

Третій шар мотивації - фінансовий, і він майже не звучить у публічній дискусії, хоч і добре відомий ринку.

"Є ще один фактор, який мало хто обговорює, але він відомий фахівцям. Не так давно ВТБ, один із найбільших російських банків, розпочав нову емісію акцій, тому що йому потрібно закрити діру в капіталі обсягом близько 600 млрд рублів. Для цього вони об'єднали свої бізнеси саме з групою Wildberries", - вказує економіст.

Проте комерційна логіка цієї угоди може розсипатися, і держбанк тут виявився найчутливішою точкою.

"Такі удари по Wildberries можуть зірвати ці плани. Це важливо, тому що ВТБ і особисто його голова Андрій Костін є одними з фундаторів фінансування виробництва "Шахедів" в Алабузі", - стверджує Шапран.

Причетність банку до цього виробництва в РФ навіть не намагаються маскувати - вона зафіксована просто на стінах будівель.

"На складах, де ця продукція виробляється і зберігається, розміщено логотип ВТБ, який видно навіть із космосу. Тепер їхніх партнерів, скажімо так, трохи підсмажили", - резюмував економіст.

Ситуація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторингові канали Exilenova+ та ASTRA інформували про атаку дронів по Єкатеринбургу 27 липня. Моніторингові канали зафіксували пожежу на складі Wildberries в Єкатеринбурзі і великий стовп густого диму над об'єктом. За повідомленнями, на території складу ймовірно горіли автомобілі на парковці і були видимі значні задимлення над місцем інциденту.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Пекін не розглядає пріоритетом пряме фінансове порятунок Росії. В інтерв'ю він підкреслив, що Китай не надає пряму допомогу у вигляді грошових вливань і діє через товарні кредити. За його оцінкою, для стабілізації Росії потрібні близько 200 мільярдів доларів, а дефіцит бюджету зростає приблизно на 20 мільярдів доларів щомісяця.

Волонтер Сергій Стерненко 27 липня повідомляв про серію нічних ударів дронів по кількох регіонах РФ. За його даними, масована атака дронів зачепила важливі об'єкти інфраструктури в Ярославлі, Ростові та Бєлгороді. У повідомленнях вказано про влучання по портовій та залізничній інфраструктурі Ростова, аварійне відключення світла в Бєлгороді та пошкодження житлових будинків.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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