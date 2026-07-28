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Україна рознесла закритий стратегічний об’єкт Росрезерву: що там зберігали

Інна Ковенько
28 липня 2026, 12:10
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Під удар потрапив об’єкт, де зберігалися стратегічні запаси пального й нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій та воєнних потреб.
Сили оборони уразили комбінат
Сили оборони уразили комбінат "Пріоритет" / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне:

  • Сили оборони завдали ударів по низці важливих військових цілей Росії
  • Уражено Федеральну державну казенну установу (ФДКУ) комбінат "Пріоритет"
  • Об'єкт розташований на відстані понад 1300 км від українського кордону

Вдень 27 липня та в ніч на 28 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів країни-агресорки Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські воїни уразили Федеральну державну казенну установу комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ.

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"27 липня завдано ураження Федеральній державній казенній установі (ФДКУ) комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, комбінат входить до системи державного матеріального резерву РФ (Росрезерву). Це стратегічний об’єкт закритого типу, який перебуває під воєнізованою охороною.

Підприємство виконує функції великої нафтобази державного значення та призначене для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Комбінат розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону.

Крім того, українські військові завдали ураження складу матеріально-технічних засобів та складу паливно-мастильних матеріалів поблизу населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

Також було уражено склад безпілотних літальних апаратів російських окупаційних військ у районі Червонопопівки Луганської області.

Україна рознесла закритий стратегічний об’єкт Росрезерву: що там зберігали
НПЗ в Росії/ Інфографіка: Главред

Розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна готується до розширення ударів по цілях в Росії, зокрема по газовій інфраструктурі.

Це буде окремий виклик для росіян, тому що на газі у них працюють практично всі електростанції, а також удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ.

Вже зараз в РФ вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Все це відбувається за сценарієм Радянського Союзу

Удари вглиб РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 липня Московська область опинилася під однією з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Повідомляється про вибухи, пожежі на промислових об'єктах, пошкодження будівель, а російська влада заявляє про десятки збитих дронів на підльотах до столиці. Про це повідомив волонтер, ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Крім того, в ніч на 27 липня у Росії прогриміли вибухи у багатьох областях. Про масовану атаку дронів повідомили мешканці Ярославля, Ростова та Бєлгорода. Попередньо відомо про атаку безпілотників на порт та залізничну інфраструктуру Ростова.

Раніше, вранці 25 липня у Росії прогриміли вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries у Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адмінкордону.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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