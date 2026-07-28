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Україну накриє сильна спека: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Юрій Берендій
28 липня 2026, 10:24
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Уже 29 липня опади зачеплять лише кілька областей, тоді як решта країни залишиться під впливом потужного антициклону.
Україну накриє сильна спека: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
Спека в Україні - синоптик назвала точну дату різкої зміни погоди / Фото: УНІАН

Ключові тези

  • Спека прийде в Україну в кінці липня та на початку серпня
  • 29 липня дощі та грози можливі лише на сході й півночі

Погода в Україні наприкінці липня та на початку серпня Україну різко зміниться - температурний фон піде різко вгору вже після 30 липня. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Погода в середу, 29 липня, буде нерівномірною: лише кілька областей на сході та півночі відчують наслідки повітряної маси, що відходить.

відео дня

"Завтра, 29-го липня, залишки холодного атмосферного фронту зумовлять короткі дощі та грози на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та на півночі Луганщини. Більша частина території України опиниться серед сухої погоди", - зазначила Діденко.

Причина такої стабільності - потужне баричне утворення, яке зараз контролює не лише українську територію, а й увесь європейський континент. Вітер, за словами синоптика, буде північно-західним, помірним, часом рвучким.

"Протягом дня середи очікується +22...+25 градусів, у південній частині +24...+28 градусів, по північних регіонах +20...+22 градуси", - уточнила вона.

Прогноз погоди в Києві 29 липня

Діденко повідомила, що опади у Києві 29-го липня малоймовірні. Температура повітря у столиці буде коливатись в межах+22...+23 градуси

Комфортна температура повітря протримаються недовго - на зламі місяців режим зміниться радикально, і Діденко радить готуватися заздалегідь.

"Завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку, візьміть це до уваги", - наголосила синоптик.

Поради на час високих температур

Серед базових рекомендацій експертка називає максимально натуральний і легкий одяг, заздалегідь перевірені вентилятори та кондиціонери, запас води та льоду в морозильній камері, захисні креми й капелюхи. Особливо ретельно варто ставитися до якості та свіжості продуктів: поза домом краще обирати термічно оброблені страви.

Окремо синоптик попереджає про зростання пожежної небезпеки та просить не забувати виставляти воду вуличним тваринам.

"Спека - явище нормальне для літа, проте увага до прогнозів погоди ніколи не буває зайвою", - додала Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Прогноз погоди на тиждень в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом тижня з 27 липня по 2 серпня в Україні переважатиме нестійка погода з дощами, однак ближче до його завершення опади відступлять, а температура повітря почне зростати.

За його прогнозом, на початку тижня погодні умови визначатимуться областю низького атмосферного тиску та проходженням атмосферних фронтів. Через це у більшості областей прогнозуються грозові дощі, місцями можливі сильні зливи, град і шквалисті пориви вітру.

Водночас із середи, за словами синоптика, ситуація почне змінюватися під впливом малорухомого антициклону. Опади поступово припиняться, а температура повітря підвищиться, причому найвідчутніше потепління очікується у західних та південних регіонах України.

"Найбільш спекотна погода очікується у перші дні серпня на крайньому заході України, оскільки сюди пошириться жарка повітряна маса із центральної Європи", - наголосив він.

Прогноз погоди в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич інформував про зміну погодних умов напередодні вихідних. Кілька днів потому спека до +31 мала поєднуватися з місцевими грозами в окремих регіонах.

Центр прогнозування космічної погоди повідомляв про зміну геомагнітної активності у вихідні дні. За даними відомства магнітна буря К-індекс 5 прогнозувалася на 25 липня і могла впливати на самопочуття метеочутливих людей. У матеріалі вказано, що 26 липня магнітна активність мала знизитися і значних збурень не очікувалося.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв про розвиток антициклону і поступове припинення опадів наприкінці липня. Він уточнив, що температура підскочить до +38 із початку серпня у західних та південних областях. За прогнозом, період з 27 липня по 2 серпня супроводжувався нестійкою погодою з поступовим припиненням опадів і підвищенням температури, місцями до +28…+33 і вище на крайньому заході.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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