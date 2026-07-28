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Іран погрожує Україні балістикою: експерт пояснив, чи наважиться Тегеран на удар

Інна Ковенько
28 липня 2026, 15:15
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Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання для Ірану, тому Тегеран гостро реагує на будь-які загрози в регіоні.
Іран погрожує Україні балістикою: експерт пояснив, чи наважиться Тегеран на удар
Семиволос пояснив справжню мету погроз Тегерана / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне із заяв експерта:

  • Каспійське море залишається одним із ключових каналів постачання для Ірану
  • Запуск балістичних ракет по Україні суперечить стратегічним інтересам Тегерана
  • Головна мета Ірану - не допустити ударів по своїй портовій інфраструктурі

Погрози Ірану застосувати балістичні ракети проти України з високою ймовірністю залишаться риторикою. Такий крок не лише складно реалізувати технічно, а й суперечить стратегічним інтересам Ірану. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання продовольства та товарів для Ірану. Тому будь-які загрози для судноплавства в регіоні є для нього вкрай чутливими.

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"Для Ірану Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання як продовольства, так і товарів. Втрата цього каналу стане великою проблемою. Вони розуміють, що йдеться не про якийсь епізод, а про цілеспрямовану програму припинення судноплавства, як це свого часу сталося на Чорному та Азовському морях", - зазначив Семиволос.

Іранська сторона, за його словами, справді розцінює потенційну активність України в цьому регіоні як пряму загрозу для себе.

Чи полетить іранська балістика по Україні

За словами Семиволоса, теоретично такий сценарій можливий, однак на практиці його реалізація є малоймовірною.

"Гіпотетично - може. На практиці - вельми сумнівно. Щоб запустити такі ракети, їх ще треба відповідним чином перемістити й переорієнтувати. Адже вся система Ірану була націлена на можливу війну в Перській затоці, Червоному морі або на удари по Ізраїлю", - сказав він.

Не виключений і суто технічний казус: при такому пуску, застерігає експерт, "можна ще й помилитися - і влучити по Росії".

Варіант із передачею комплексів Росії Семиволос також вважає складним для реалізації. Адже такі системи довелося б перевозити на велику відстань і вбудовувати в чужий контур управління, що є складною процедурою.

Іранські балістичні ракети, які можуть потенційно долетіти до України
Іранські балістичні ракети, які можуть потенційно долетіти до України / Інфографіка: Главред

Ставка на дипломатію замість ракет

Каспійські порти зараз мають критичне значення для Ірану, оскільки решта його портів фактично заблоковані. Саме тому, на думку експерта, Тегеран не зацікавлений у подальшій ескалації.

"Іранці чудово усвідомлюють цю загрозу. Я не думаю, що зараз вони почнуть запускати ракети на всі боки. Це явно не відповідає їхнім стратегічним інтересам", - стверджує він.

За словами Семиволоса, впливати на ситуацію Іран намагатиметься насамперед за допомогою дипломатії та "м’якої сили", зокрема через публічні заяви.

"Для них набагато важливіше не запустити одну чи дві ракети по Україні, а зробити так, щоб Україна не завдавала ударів по їхніх портах. Адже якщо ми почнемо бити по їхній портовій інфраструктурі, вона може зупинитися назавжди. І вони це чудово розуміють", - наголосив експерт.

Загроза балістики з Ірану - що відомо

Главред раніше писав, що Іран готує удар по території України балістичними ракетами. Про таку загрозу повідомили українські моніторингові канали.

Поява таких повідомлень збіглася з різким загостренням риторики з боку Тегерана після атаки на іранське судно у Каспійському морі. Представники іранської влади вже публічно пригрозили Україні відповіддю, що актуалізувало питання про потенційні засоби для такого удару.

Раніше представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявляв, що Україна розглядає об’єкти, задіяні в забезпеченні російських військ, як законні військові цілі.

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Про персону: Ігор Семиволос

Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.

Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.

Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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Іран балістичні ракети ракетний удар
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