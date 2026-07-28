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Іран готує удар балістикою по Україні - монітори попередили про загрозу і назвали терміни

Юрій Берендій
28 липня 2026, 14:14оновлено 28 липня, 14:46
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Моніторингові канали заявили про підготовку пуску трьох ракет з Ірану по території України.
Іран готує удар балістикою по Україні - монітори попередили про загрозу і назвали терміни
Загроза балістики з Ірану - монітори попередили про три ракети / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Ключові тези:

  • Монітори попередили про підготовку удару 3 балістичними ракетами
  • МЗС Ірану пригрозило відплатою за удар по судну в Каспії
  • Khorramshahr доводила дальність 4000 км і несе касетну БЧ

Іран готує удар по території України балістичними ракетами. Про таку загрозу повідомили українські моніторингові канали. На цьому тлі військові аналітики звернули увагу, що Тегеран дійсно володіє озброєнням, здатним уразити українську територію, хоча наразі підтверджень про підготовку конкретної атаки немає.

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Автори моніторингових каналів окремо звернулися до підписників із проханням не сприймати майбутні оповіщення як помилку чи іронію.

"Якщо ми напишемо "загроза балістики з Ірану" - то це не жарт", - попереджають монітори.

Заголом, як повідомляється, Іран може запустити по Україні три балістичні ракети протягом найближчих двох днів.

Реакція ЦПД при РНБОУ

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко, наразі відсутня офіційна інформація щодо ймовірних намірів Ірану атакувати територію України.

"Наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні. Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в Ірану для таких дій потенційно є", - написав він у Telegram.

Які іранські ракети дістають до українських міст

Поява таких повідомлень збіглася з різким загостренням риторики з боку Тегерана після атаки на іранське судно у Каспійському морі. Представники іранської влади вже публічно пригрозили Україні відповіддю, що актуалізувало питання про потенційні засоби для такого удару.

Як зазначають у Defense Express, Іран має кілька типів балістичних ракет середньої дальності, які теоретично дозволяють завдавати ударів по українській території. Найбільшу загрозу серед них становить Khorramshahr, дальність польоту окремих модифікацій якої оцінюється приблизно у 4000 кілометрів. Крім неї, на озброєнні Тегерана перебувають ракети Ghadr, Emad та Sejjil із заявленою дальністю близько 2000 кілометрів.

Аналітики звертають увагу, що ці комплекси суттєво відрізняються між собою за конструкцією та бойовими можливостями. Зокрема, Emad отримала маневровий бойовий блок, який потенційно ускладнює її перехоплення, тоді як Sejjil є твердопаливною ракетою, що дозволяє значно швидше підготувати її до запуску.

Окрему увагу експерти приділили Khorramshahr, яка є найсучаснішою серед далекобійних іранських розробок. За їхніми даними, ця ракета має кілька модифікацій і здатна нести як звичайну бойову частину, так і бойовий блок із суббоєприпасами.

За інформацією Defense Express, саме такий тип бойової частини Іран уже застосовував під час ударів по Ізраїлю. У матеріалі зазначається, що вона може містити до 20 окремих суббоєприпасів, які розсіюються на великій площі, що створює додаткові труднощі для систем протиракетної оборони.

Ще одним важливим аспектом залишається можливість перехоплення таких цілей. Аналітики наголошують, що для ефективної боротьби з балістичними ракетами середньої дальності необхідні сучасні комплекси протиракетної оборони.

За оцінкою Defense Express, системи Patriot мають лише обмежені можливості протидії таким цілям, тоді як найбільш ефективними вважаються THAAD, Arrow-2, Arrow-3 та американські ракети SM-3. При цьому результат перехоплення залежить від багатьох чинників, серед яких швидкість ракети, траєкторія польоту, висота відокремлення бойової частини та її здатність маневрувати.

Водночас експерти нагадують, що потенціал Ірану вже не є таким, як кілька років тому. Після масштабних ударів по Ізраїлю у 2024–2025 роках Тегеран суттєво витратив свої запаси ракет середньої дальності, а частина виробничої інфраструктури, складів і пускових установок була знищена під час ізраїльських та американських ударів.

Попри це, військові аналітики наголошують, що сам факт наявності у Ірану далекобійних балістичних ракет залишається важливим фактором безпеки. При цьому інформація, яка поширюється моніторинговими каналами про нібито підготовку запуску трьох ракет по Україні, наразі не має офіційного підтвердження, а відкриті джерела лише свідчать про те, що Тегеран технічно володіє засобами для здійснення подібної атаки.

Іран готує удар балістикою по Україні - монітори попередили про загрозу і назвали терміни
Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Як ракета потенційно могла б летіти до України: аналіз моніторингового каналу "єРадар"

Моніторинговий канал "єРадар" також проаналізував гіпотетичний сценарій прямого удару Ірану зі своєї території. Автори наголошують, що йдеться саме про теоретичну модель польоту, а не про підтвердження підготовки атаки.

За оцінкою аналітиків, балістичні ракети більшу частину маршруту проходять за балістичною траєкторією на великій висоті. Тому після запуску вони не здатні різко змінювати напрямок польоту, а курс визначається ще до старту.

У "єРадарі" зазначають, що найкоротший маршрут із північних районів Ірану до центральної частини України природно проходив би через Каспійське море та територію Росії.

"Якщо провести пряму лінію від північного Ірану до Центральної України, вона оминає Туреччину та більшість країн Кавказу. Після проходження над Каспійським морем ракета потенційно могла б увійти до повітряного простору РФ, а вже звідти прямувати до України", - йдеться у повідомленні.

На думку авторів аналізу, такий маршрут теоретично дозволив би уникнути перетину повітряного простору країн НАТО, насамперед Туреччини, а також Грузії чи Азербайджану. Водночас вони припускають, що проліт через територію РФ був би можливий лише за умови відповідної координації між Москвою та Тегераном.

За підрахунками "єРадару", відстань від північних районів Ірану через Каспійське море, Астраханську та Волгоградську області до України становить приблизно 1900–2200 кілометрів.

Аналітики додають, що для удару на таку відстань Ірану знадобилися б балістичні ракети середньої дальності. Серед потенційних носіїв вони називають Shahab-3 (близько 2000 км), Sejjil та Ghadr-110 (до 2000–2500 км), а також Kheibar/Khorramshahr (приблизно до 2000 км).

Водночас автори наголошують, що цей аналіз є моделюванням можливого сценарію і не свідчить про наявність підтверджених даних щодо підготовки або здійснення Іраном такого ракетного удару.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко інформував, що РФ атакувала Київ балістичними ракетами. За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі у трьох районах. За даними ДСНС, у Деснянському районі згорів склад та знищено 10 автомобілів і вантажівку, у Шевченківському районі були пошкоджені будівлі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російський снаряд влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі. Він зазначив, що є загиблий і поранені. За уточненням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали дев'ять людей, серед яких двоє дітей, пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що по Запоріжжю завдано ударів керованими авіабомбами. Він уточнив, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість осіб поранені. За повідомленням ОВА, уражені житлові та нежитлові будівлі.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор - Сергій Згурець.

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