В Одесі вибухнув автомобіль BMW X5: постраждалий може бути військовослужбовцем

Інцидент стався вранці 28 липня у дворі багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Поліція з’ясовує обставини події.

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Вибух в Одесі - вибухнув BMW X5 / Фото: od.npu.gov.ua

Коротко:

Вибух автомобіля стався вранці 28 липня в Одесі

Вибуховий пристрій спрацював під переднім колесом

Постраждав 49-річний водій позашляховика BMW X5

Поліція поки що не підтверджує версію про мінування

В Одесі вранці 28 липня у дворі багатоповерхового будинку вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав 49-річний водій, який, за даними ЗМІ, може бути військовослужбовцем.

Вибух стався близько 8:00 в одному з дворів на вулиці Семена Палія, про подію правоохоронцям повідомила дружина потерпілого.

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Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, чоловік сів за кермо свого позашляховика, завів двигун і почав виїжджати з двору, коли пролунав вибух.

Медики оперативно прибули на місце, оглянули потерпілого та надали йому необхідну допомогу.

Територію одразу ж оточили правоохоронці, на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які збирають речові докази та встановлюють причину вибуху.

Версія про військового та BMW X5

Офіційна версія поліції поки що обмежується формулюванням "вибух автомобіля", проте Telegram-канали подають більш детальну та конкретну картину події.

Telegram-канал Одеса INFO стверджує, що вибухнув автомобіль BMW X5, який нібито належить військовослужбовцю, а вибуховий пристрій міг спрацювати під переднім лівим колесом саме в момент початку руху автомобіля. За даними каналу, водій отримав легкі тілесні ушкодження.

В Одесі вибухнув автомобіль BMW X5 / Фото: Одеса INFO

Як пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела: автомобіль, що вибухнув, дійсно може належати військовому.

У поліції поки що не роблять остаточних висновків щодо характеру інциденту. Правова кваліфікація події буде надана після завершення першочергових слідчих дій та з’ясування всіх обставин.

Як писав Главред, 4 січня в Оболонському районі Києва вибухнув позашляховик. Інцидент кваліфіковано як теракт. У результаті вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

14 квітня в Броварах стався вибух у приватному секторі, який кваліфікували як теракт. У результаті інциденту поранення отримав чоловік, підозрюваних у справі вже затримано.

18 квітня в Голосіївському районі Києва стався теракт. За попередніми даними, конфлікт міг мати побутовий характер і виник через тривалі особисті суперечки між сусідами.

У Приморському районі Одеси ввечері 23 травня вибухнув автомобіль Volkswagen. В результаті вибуху постраждали дві людини. В управлінні Служби безпеки України в Одеській області заявили, що подія кваліфікована як терористичний акт

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Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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