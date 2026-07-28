Відомий артист розповів, як приєднався до ЗСУ в лютому 2022 року

У різні роки Серга працював як в українських телевізійних проєктах, так і в російському Comedy Club.

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Коля Серга має звання старшого лейтенанта ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/thekolya

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Коля Серга дізнався про початок вторгнення рано вранці 24 лютого від своєї тітки

Зараз Коля Серга має звання старшого лейтенанта ЗСУ

Український музикант, телеведучий та засновник проєкту "Культурний десант" Коля Серга поділився спогадами про те, як у перші дні повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України. Про це повідомляє "Суспільне Документалістика".

За словами артиста, раніше він не пов’язував себе з українською культурою. У різні роки Серга працював як в українських телевізійних проєктах, так і в російському Comedy Club, а деякий час жив і працював у Москві. Однак події 24 лютого 2022 року повністю змінили його погляди та життєві пріоритети.

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Музикант розповів, що про початок вторгнення дізнався рано вранці від своєї тітки. 24 лютого 2022 року він перебував в Одесі й спочатку вирішив трохи поспати, оскільки розумів, що бойові дії не дістануться до міста миттєво. Вже після пробудження він почав стежити за розвитком подій, а ввечері 25 лютого вирушив на військовий об’єкт.

"О 5-й ранку мені зателефонувала моя тітка. Я спав усього дві години. Оскільки я був в Одесі, розумів, що так швидко до Одеси точно не дістануться. І я ліг спати та прокинувся вже десь о 9-й. Почав стежити за тим, що відбувається. І 25 лютого ввечері приїхав на військовий об’єкт, проїхавши прямо повз військкомат, де на місці підписав документи, отримав зброю, форму і вже 25 лютого об 11 вечора у мене було перше чергування", – згадав Серга.

Зараз Коля Серга має звання старшого лейтенанта Збройних сил України. Окрім служби, він очолює проєкт "Культурний десант", учасники якого надають психологічну підтримку українським військовим і виступають перед захисниками на фронті.

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Про особу: Коля Серга Коля Серга – український офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України, громадський діяч, музикант, телеведучий, актор, поет.

Засновник "Культурного десанту" та "Культурних сил України", офіцер Збройних Сил України.

Серга обіймає посаду радника міністра закордонних справ з 7 грудня 2024 року.

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