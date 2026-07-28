Практично скелет: Кіркоров публічно заговорив про смерть

Путініст Кіркоров несподівано заговорив про свою смерть.

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Філіп Кіркоров заговорив про смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, скріншот із відео

Коротко:

Чому Кіркоров заговорив про смерть

Що він сказав

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримував вторгнення РФ в Україну, несподівано заговорив про смерть і свою худорлявість.

Співак-путініст з'явився на музичному фестивалі, де його запитали про те, як він підтримує свою худорляву форму після пластичних операцій. Про це пишуть російські пропагандисти.

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"А з чого мені товстіти? Булочки я давно не їм. Рідко дозволяю собі так звані "харчові зигзаги". Плюс важливі любов і бажання підтримувати себе в хорошій формі", - заявив путініст.

Путініст Кіркоров заговорив про смерть / Фото Instagram/fkirkorov

Крім того, Кіркоров раптово заговорив про свою смерть, але в контексті нової ролі, яку йому доведеться зіграти. Йшлося про Кощія Безсмертного.

"Це трагічна постать нашого епосу. Не чудовисько і не лиходій! Я хочу показати його справжню сутність. Адже я сам і є тим самим Кощієм, тільки не безсмертним. Я, на жаль, смертний, але відчуваю кармічний зв’язок із цим героєм. Він навіть такий худий, як і я - я теж практично скелет. Він теж милий, теж любить себе і милих лялечок поруч", - зазначив артист.

Філіп Кіркоров зібрався на той світ / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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