Практично скелет: Кіркоров публічно заговорив про смерть

Коротко:
- Чому Кіркоров заговорив про смерть
- Що він сказав
Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримував вторгнення РФ в Україну, несподівано заговорив про смерть і свою худорлявість.
Співак-путініст з'явився на музичному фестивалі, де його запитали про те, як він підтримує свою худорляву форму після пластичних операцій. Про це пишуть російські пропагандисти.
"А з чого мені товстіти? Булочки я давно не їм. Рідко дозволяю собі так звані "харчові зигзаги". Плюс важливі любов і бажання підтримувати себе в хорошій формі", - заявив путініст.
Крім того, Кіркоров раптово заговорив про свою смерть, але в контексті нової ролі, яку йому доведеться зіграти. Йшлося про Кощія Безсмертного.
"Це трагічна постать нашого епосу. Не чудовисько і не лиходій! Я хочу показати його справжню сутність. Адже я сам і є тим самим Кощієм, тільки не безсмертним. Я, на жаль, смертний, але відчуваю кармічний зв’язок із цим героєм. Він навіть такий худий, як і я - я теж практично скелет. Він теж милий, теж любить себе і милих лялечок поруч", - зазначив артист.
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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