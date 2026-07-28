В Україні різко підняли тариф на електроенергію: що буде з платіжками з 1 серпня

НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергії з 1 серпня.

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Тариф на передачу електроенергії зріс на 25% - що буде з платіжками / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові факти

НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на чверть

Тариф на передачу з 1 серпня - 928,45 грн/МВт-год, +25%

Для побутових споживачів тариф залишається без змін

Тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року зросте на 25% - до 928,45 грн за МВт-год без ПДВ. Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила на засіданні у вівторок 28 липня.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії регулятор зафіксував окрему, нижчу ставку - 563,26 грн за МВт-год.

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Водночас зміна тарифів не позначиться на вартості електроенергії для побутових споживачів, оскільки ціна одного кіловат-години для населення встановлюється та регулюється рішеннями уряду.

Усередині нової ставки окремо виділена складова на виконання спеціальних обов'язків, пов'язаних зі збільшенням частки генерації з альтернативних джерел. Вона становить 365,19 грн за МВт-год. Обсяг передачі, який заклали в розрахунок, - 89,55 млн МВт-год.

Ідеться про плату за транспортування електроенергії магістральними мережами, яку вносять постачальники та великі споживачі, тож автоматичного подорожчання світла для домогосподарств рішення не передбачає. Чинний тариф для побутових споживачів залишається на тому ж рівні.

Чому регулятор погодився на підвищення

Свій крок НКРЕКП обґрунтувала трьома чинниками: курсовою динамікою, яка тисне на фінанси "Укренерго" через розрахунки із "зеленою" генерацією в євро, скороченням обсягів транспортування електроенергії та лібералізацією прайскепів, що зробила дорожчою закупівлю ресурсу для власних потреб компанії.

Керівництво оператора напередодні голосування апелювало до того, що інакше графік підготовки магістральних мереж доведеться перекроювати.

"Збільшення тарифу "Укренерго" дасть нам можливість змістовно провести цей рік, забезпечити виконання всіх зобов'язань, насамперед щодо ВДЕ, і не руйнувати плани з підготовки системи передачі до зими. Ми неодноразово говорили про всі чинники, які негативно вплинули на компанію, і не тільки на неї, а й на всю країну та енергосистему, і ці чинники треба врахувати", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Позиції учасників ринку розійшлися: профільні асоціації відновлюваної енергетики традиційно виступили на боці підвищення, натомість представники промисловості були проти.

Помилка в законі та нові тарифи обленерго

Такий самий тариф комісія схвалювала ще 7 липня, однак для його остаточного затвердження довелося розблокувати законодавчу колізію. Закон про market coupling забороняв уносити спецзобов'язання до тарифу "Укренерго", хоча ця норма мала запрацювати лише з 2030 року. Через технічну помилку секретаріату енергетичного комітету Ради це уточнення не потрапило до прикінцевих положень документа, але згодом парламент ухвалив виправлений законопроєкт, який підписав президент.

Подорожчання транспортування магістральними мережами неминуче потягнуло за собою й перегляд послуг на місцевому рівні. Оскільки мережі обленерго доправляють цю ж електроенергію до кінцевих споживачів, на тому ж засіданні НКРЕКП затвердила вищі тарифи і для них з 1 серпня 2026 року:

"Волиньобленерго" - ставки зросли на 9% та 6% для 1 і 2 класів напруги відповідно;

- ставки зросли на 9% та 6% для 1 і 2 класів напруги відповідно; "Житомиробленерго" - на 16% та 19%;

- на 16% та 19%; ДТЕК "Дніпровські електромережі" - на 9,4% та 7,4%.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Ціни на більшість комунальних послуг в Україні стримують - коментар експерта

Із початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газопостачання, теплопостачання та гарячу воду. Відповідно до чинних норм, ціни на ці комунальні послуги залишатимуться незмінними до завершення воєнних дій та ще протягом шести місяців після цього.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у коментарі виданню "Телеграф" зазначив, що за таких умов найближчим часом істотного підвищення тарифів на комунальні послуги очікувати не варто. На його думку, сценарій швидкого зростання тарифів наразі не буде реалізований.

"Немає жодних підстав зараз вважати, що це можливо", - переконаний експерт.

Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київводоканал інформував про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в столиці. У відповіді столичній владі представники підприємства зазначили, що тариф може зрости втричі. У пропозиції Київводоканалу водопостачання запропоновано 50,69 грн за кубометр, водовідведення - 38,21 грн, а загальний тариф може становити 88,90 грн за кубометр з підвищенням на 58,52 грн.

КМДА згодом повідомила, що місто не погодило економічно обґрунтований розрахунок тарифу, запропонований підприємством. Вона зазначила, що для киян діятиме ставка 63,79 грн за кубометр як реальна ціна для населення. За оцінкою в КМДА, з урахуванням цієї ставки плата для сім'ї з трьох осіб зросте на 200–300 грн, а з 11 березня 2026 року повноваження щодо тарифів передано місцевим органам за законом №4777.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у меморандумі визначив можливість коригування тарифів на електроенергію та газ після створення механізмів соціального захисту. У документі фонд вказав, що можливе підвищення тарифів у 2027 році після розробки програм захисту вразливих категорій населення. За оцінкою фонду, мораторій на підвищення тарифів щороку коштує близько 2,2% ВВП, адресні субсидії становлять близько 0,6% ВВП, а борг НАК "Нафтогаз України" у 2025 році зріс на 63% порівняно з попереднім роком.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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