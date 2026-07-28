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"Вони самі дуже налякані": експерт розповів, що чекає на Іран у разі удару по Україні

Дар'я Пшеничник
28 липня 2026, 17:19
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Войовнича риторика Тегерана спалахнула після того, як українські удари позбавили Каспію статусу безпечного тилу для військового транзиту РФ.
'Вони самі дуже налякані': експерт розповів, що чекає на Іран у разі удару по Україні
Що буде, якщо Іран наважиться вдарити по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня
  • Іран погрожує Україні через удари по логістиці на Каспії
  • Пряма атака поставить під удар іранські порти
  • Тегеран не має дієвої ППО для дзеркальної відповіді

Гучні погрози з боку Ірану на адресу України - це не демонстрація сили, а наслідок страху втратити стратегічний транспортний коридор на Каспії. Спроба перейти від слів до реальних військових дій розберуть іранську інфраструктуру та заженуть Тегеран у ще більшу ізоляцію.

Про це в інтерв’ю Главреду розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

За словами експерта, войовнича риторика Тегерана спалахнула після того, як Україна почала ефективно відпрацьовувати по російській військовій логістиці в Каспійському морі. Досі цей регіон вважався безпечним тилом для постачання озброєння та товарів між РФ та Іраном.

Ризики прямого удару для Ірану

Аналізуючи ймовірність того, що іранський режим наважиться на пряму військову агресію проти України (наприклад, ракетний удар), Семиволос наголошує на повній недоцільності такого кроку для самого Тегерана.

"А що це їм дасть? Одна справа - судна в Каспійському морі, які перевозять військові вантажі для Росії і тому є законними цілями. І зовсім інша - завдати ракетного удару по території України. В Ірані чудово розуміють, що у відповідь теж прилетить", - зазначив директор Центру близькосхідних досліджень.

Експерт виділяє кілька ключових факторів, які стримують Іран від прямої атаки:

  • Слабкість ППО: на відміну від Росії, Іран не має розвиненої та ефективної системи протиповітряної оборони, здатної захистити власну територію від дзеркальних атак.
  • Загроза портовій інфраструктурі: у разі атаки на Україну, під загрозою повного знищення опиняться ключові іранські порти на Каспії, через які йде критичний для країни потік товарів і продовольства.
  • Дипломатична ізоляція в регіоні: Україна має сильні зв'язки з арабськими країнами. Пряма агресія Тегерана лише переконає арабський світ ще більше підтримувати Київ у протистоянні з іранським режимом.

"Вони самі дуже налякані"

На думку експерта, Тегеран просто не міг ігнорувати втрату безпеки в Каспійському басейні, тому вдався до звинувачень України у "діях в інтересах Ізраїлю". Проте саме надмірна агресивність запевнень свідчить про слабкість іранської позиції.

"Тому вони чудово усвідомлюють, що відповідь буде дуже болючою. Якщо ж вони все-таки зважаться на такий крок, то каспійська портова інфраструктура може бути просто знищена. Тому зараз вибір саме за ними", - підкреслив Семиволос.

Наостанок аналітик додав, що поточна поведінка іранського керівництва видає їхній реальний стан:

"Я думаю, Іран не міг залишити цю ситуацію без реакції. Але те, що вони так багато говорять, свідчить лише про одне - вони самі дуже налякані".

'Вони самі дуже налякані': експерт розповів, що чекає на Іран у разі удару по Україні
Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Погрози Ірану на адресу України - новини за темою

Раніше Іран висунув жорстке звинувачення на адресу Зеленського. В Ірані звинуватили Україну в "грубому порушенні" Статуту ООН.

Як раніше повідомляв "Главред", Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. У результаті атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безпосередньо пов’язані з поставками зброї з Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна та пригрозив "відповіддю". МЗС Ірану засудило напад на судно в Каспійському морі та заявило про право на "відповідні дії".

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Про персону: Ігор Семиволос

Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.

Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.

Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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