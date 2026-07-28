Долар продовжує стрімко летіти вгору, а євро подешевшав: курс валют на 29 липня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 29 липня.

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Курс валют на 29 липня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Скільки коштуватиме долар 29 липня

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Яким буде курс злотого 29 липня

На середу, 29 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар продовжує стрімко летіти вгору, а євро дещо послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 29 липня

На середу офіційний курс долара США продовжує рости. НБУ посилив курс американської валюти на 7 копійок - до 44,92 гривні за долар.

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Курс євро на 29 липня

Курс євро дещо знизився. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 1 копійку.

Курс злотого на 29 липня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 29 липня порівняно з 28 липня на 1 копійку - до 11,80 гривні.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют на початку серпня - думка експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН розповів, що курс долара та євро на межі липня й серпня, найімовірніше, залишиться на рівнях, які спостерігалися у липні, якщо ситуація на світовому ринку пального не погіршиться.

За словами банкіра, головним фактором для валютного ринку стане вартість нафтопродуктів, оскільки Україна залежить від їх імпорту. Подорожчання пального може збільшити попит імпортерів на іноземну валюту.

"Саме пальне може стати головним курсовим "нервом" серпня. Усе залежатиме від ситуації на Близькому Сході, безпеки транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку та того, наскільки швидко країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток", - зазначив Лєсовий.

За його прогнозом, із 27 липня до 2 серпня курс долара перебуватиме в межах 44,6-45 грн на міжбанку та 44,8-45 грн на готівковому ринку. Євро, за оцінкою експерта, коштуватиме 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн у готівковому сегменті.

Курс валют - останні новини України

Як писав раніше Главред, на вівторок, 28 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Усі основні іноземні валюти зросли в ціні.

Тарас Лєсовий раніше говорив, що валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Різких коливань курсу долара та євро не очікується.

Водночас фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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