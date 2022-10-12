На Київщині бджоли самі "розмінували" замінованаванй окупантами вулик

Якби не крилаті трудівниці, які не дали гранатам зірватися, могли б загинути люди.
На Київщині поблизу селища Бабинці російські загарбники замінували вулик, коли тікали з області. Вони залишили всередині дві гранати, у кожну з яких замість чеки вставили булавки.
За їхнім задумом, гранати повинні були вибухнути, як тільки хтось відчинив би кришку вулика, адже вона була з’єднана з гранатами капроновою ниткою. Про це розповіли у Telegram-каналі BUCHA LIVE.
Проте усі плани окупантів зламали бджоли. За пів року, поки вуликом ніхто не користувався, комахи залили запалювачі медом, і тому під час відкриття кришки булавки не вискочили.
Пастку знайшли і знешкодили сапери ДФТГ Бучанщини у лісі біля селища Бабинці.
"Як бачите, навіть зараз ще знаходяться такі пастки. Тому якщо ви помітили небезпечний об‘єкт, волосінь, дріт або речі, яких раніше в будинку не було, одразу викликайте правоохоронців", – наголошується у повідомленні.в Бучі заклали вибухівку в піаніно, на якому займалася десятирічна дочка власників тимчасово захопленого ними будинку. Міни були закладені під молоточками інструменту.
Також у Київській області біля смт Макарів, який навесні звільнили від російських окупантів, у сміттєвій ямі знайшли собаку. Активісти розповіли, що російські окупанти перед втечею побили і замінували пса. Від смерті пса врятувало те, що він не міг ходити.
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