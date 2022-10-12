На Київщині бджоли самі "розмінували" замінованаванй окупантами вулик

Бджоли "знешкодили" вибухівку в замінованому росіянами вулику/ Telegram BUCHA LIVE

На Київщині поблизу селища Бабинці російські загарбники замінували вулик, коли тікали з області. Вони залишили всередині дві гранати, у кожну з яких замість чеки вставили булавки.

За їхнім задумом, гранати повинні були вибухнути, як тільки хтось відчинив би кришку вулика, адже вона була з’єднана з гранатами капроновою ниткою. Про це розповіли у Telegram-каналі BUCHA LIVE.

Проте усі плани окупантів зламали бджоли. За пів року, поки вуликом ніхто не користувався, комахи залили запалювачі медом, і тому під час відкриття кришки булавки не вискочили.

Пастку знайшли і знешкодили сапери ДФТГ Бучанщини у лісі біля селища Бабинці.

"Як бачите, навіть зараз ще знаходяться такі пастки. Тому якщо ви помітили небезпечний об‘єкт, волосінь, дріт або речі, яких раніше в будинку не було, одразу викликайте правоохоронців", – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни, відступаючи, залишали свої пастки у різних місцях. Так, російські окупанти в Бучі заклали вибухівку в піаніно , на якому займалася десятирічна дочка власників тимчасово захопленого ними будинку. Міни були закладені під молоточками інструменту.

Також у Київській області біля смт Макарів, який навесні звільнили від російських окупантів, у сміттєвій ямі знайшли собаку. Активісти розповіли, що російські окупанти перед втечею побили і замінували пса. Від смерті пса врятувало те, що він не міг ходити.

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