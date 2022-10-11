ЗСУ "відкобзонили" батька та сина, які прийшли вбивати українців

Старшого окупанта ліквідували ще у серпні, а молодшого - 4 жовтня.
Українські військові ліквідували сина та батька, які приїхали з Нижегородської області вбивати українців. У пакетах додому повернуться 46-річний Роман та 23-річний Кирило Лядові. Про це повідомляють росЗМІ.
Відомо, що старший окупант був "денацифікований" у серпня під час мінометного обстрілу. Його сина "відкобзонили" 4 жовтня, коли ЗСУ влаштували артобстріл. Снаряд потрапив у його авто.
Український офіцер Анатолій Штефан прокоментував ліквідацію цих окупантів.
"Батько та син із Нижегородської області вирішили шукати пригод в Україні. За традицією парою успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – написав він.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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