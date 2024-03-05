Потужні вибухи у РФ: дрони підірвали нафтобазу в Бєлгородській області

Три цистерни горять на нафтобазі в селі Довге під Бєлгородом після падіння безпілотника.

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Пожежа на НПЗ у РФ / Скріншот

У Бєлгородській області прогриміли потужні вибухи. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про подію на території Губкінського міського округу.

"Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються", - зазначив він.

Пізніше російські Telegram-канали повідомили, що Губкінську нафтобазу атакували БПЛА в селі Довге в Бєлгородській області.

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При цьому також було опубліковано фото, на якому зафіксовано масштаб НП. На місці пожежі видно великий стовп чорного диму.

Пізніше стали відомі перші деталі надзвичайної події на території Губкінського міського округу в Бєлгородській області РФ. За даними екстрених служб, горить резервуар на нафтобазі.

"Три резервуари горять на нафтобазі під Бєлгородом після падіння українського БПЛА, розповіли в екстрених службах", - йдеться в повідомленні пропагандистів.

Дивіться відео - у Бєлгородській області підірвали НПЗ:

/ Скріншот

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Атаки в Бєлгородській області

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є поранені. Очевидці викладали в Мережі кадри із записом потужних вибухів, які гриміли в Бєлгороді.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удару по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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