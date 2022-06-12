"Тривають дуже жорстокі бої": Зеленський назвав основні цілі окупантів

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, що окупанти продовжують тиснути на підрозділи ЗСУ на сході України.

"Ключова тактична мета окупантів не змінилася. Вони тиснуть в Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої - буквально за кожен метр. А також тиснуть в напрямку Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ і т.д.", - говорить Зеленський.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував російський ракетний удар по Чорткову в Тернопільській області.

Президент підтвердив, що після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 осіб.

Зеленський підкреслив, що не було жодного тактичного або стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів.

"Це терор. Серед постраждалих є 12-річна дівчинка з Харкова, яка виїхала в Тернопільську область, щоб врятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро I, не Лев Толстой, а діти – поранені, вбиті російськими ударами", – зазначив глава держави.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня зробив заяву, згідно з якою Збройні Сили України не можуть перейти до контрнаступу через брак озброєнь. У російських військ значно більше зброї, а українська держава прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що армії України для переходу в контрнаступ потрібні сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Захід повинен постачати Києву більше зброї. Українські війська серйозно поступаються окупантам РФ в артилерії на Донбасі. Без поставок зброї в достатньому обсязі українським військам складно зупинити наступ загарбників, не кажучи вже про контрнаступальну операцію.

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