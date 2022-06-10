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Потужні вибухи на Дніпрі та області: війська РФ обстріляли ракетами три громади

10 червня 2022, 09:34

Сильна ранкова пожежа в Дніпрі не пов'язана з атакою російських військ, повідомили в ОДА.

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Війська РФ обстріляли три громади в Дніпропетровській області / скріншот

Російські війська в ніч на 10 червня обстріляли три громади Криворізького району Дніпропетровської області.

Як повідомив в Telegram глава Дніпропетрвоської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, в результаті удару окупантів постраждала одна жінка.

"Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок - ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з'ясовуємо", - повідомив він

Також Резніченко додав, що сильна ранкова пожежа в Дніпрі не пов'язана з атакою російських військ. Пожежа сталася на одному з підприємств міста, рятувальники його локалізували.

читайте також"Сподіваюся, що нас захоплять": блогерка втекла в Дніпро і чекає, коли прийдуть "ополченці"Нагадаємо, у п'ятницю, 3 червня, у Дніпрі прогримів потужний вибух, після якого над містом піднялася велика хмара диму. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною цього стала пожежа на місцевому підприємстві.

Зазначимо, що час від часу західні ЗМІ пишуть про те, що російські окупанти можуть готувати наступ на Дніпро з метою його захоплення. Колишній начальник прес-служби Генштабу, полковник Збройних сил України Владислав Селезньов вважає, що загарбникам не вдалося б реалізувати такий план.

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