РФ в погоні за символічною вигодою на Сході "оголяє" позиції на Херсонщині – ISW/ УНІАН, Суспільне

Росія спрямувала переважну кількість своїх сил на захоплення Донбасу, зокрема міста Сєверодонецьк на Луганщині. Та перекинувши туди багато військ, країна-агресорка не врахувала того, що сама створила вразливі місця на окупованій Херсонщині для контратаки Збройних сил України.

Про це сказали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що Херсонська область є критичною територією для російських загарбників, тому що це єдина з тимчасово окупованих Росією територій України, яка лежить на західному березі Дніпра.

Аналітики пояснили, які наслідки для обох держав будуть у випадку, якщо РФ втримає захоплені території, і в тому разі, якщо Україна їх поверне назад. За їхніми словами, якщо Росії вдасться втримати Херсонську область після закінчення бойових дій, то вона матиме дуже сильний плацдарм, з якого може знову вторгнутися в Україну в майбутньому.

У тому ж разі, якщо Україна поверне Херсонщину під свій контроль, то вона буде у набагато сильнішій позиції, щоб захиститися від можливих російських вторгнень у майбутньому.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ці причини мали б привести до того, що РФ повинна була б виділити достатню кількість своєї військової сили для утримання Харсонщини.

"Але президент Росії Володимир Путін натомість вирішив зосередити всі сили та ресурси, які можна зібрати, у відчайдушній та кривавій спробі захопити райони Сходу України, які принесуть йому переважно символічні вигоди", – наголосили в ISW.

Контратака ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вибили ворога з Миколаївки у Херсонській області, провівши вдалий наступ на окупантів. Загарбники понесли втрати, що призвело до панічних настроїв серед російських військових.

У ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються зірвати контрнаступ на Півдні України. Зокрема, спецпідрозділи росіян підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидова Брода та Великої Олександрівки.

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