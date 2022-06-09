Залишилися одні уламки: український літак збив російську ракету в небі над Сумською областю

Уламки ракети / t.me/Zhyvytskyy

Українські військові змогли збити ракету російських окупантів у небі над Сумською областю.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, це сталося 9 червня під час повітряної тривоги.

"Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету! Дякуємо нашим захисникам!",- написав він.

Живицький оприлюднив фото уламків російської ракети.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що після надання Україні ракет Harpoon Росія знову може втратити кораблі. За його словами, російським крейсерам доведеться або маневрувати, або триматися ще далі. Спроби загарбників взяти Острів Зміїний також будуть сумнівними.

28 травня глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави вже постачають Україні ракети Harpoon. За його словами, слідом за "Москвою" можуть піти й інші ворожі військові кораблі.

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