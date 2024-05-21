"Процес пішов": Світан сказав, коли вдасться стабілізувати ситуацію на фронті

Потрібно півтора-два місяці, щоб наситити фронт новим озброєнням, тому не вдасться стабілізувати ситуацію дуже швидко.

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Світан сказав, коли вдасться стабілізувати ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: Главред, 22 окрема механізована бригада

В останнє півріччя рух боєприпасів і військової техніки Україні від партнерів було припинено. Тепер для того, щоб знову запустити цей маховик, потрібен щонайменше місяць, але найімовірніше для цього буде потрібно півтора-два місяці.

Фронт можливо вдасться стабілізувати лише приблизно наприкінці червня. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Тепер, щоб знову запустити весь маховик (надання військової допомоги – ред.), потрібен щонайменше місяць. За фактом – півтора-два місяці. Весь цей рух сил і засобів у наш бік стане на максимальний потік десь на початку червня. Ще буде потрібен місяць, щоб озброєння наситили фронт. Думаю, лише наприкінці червня можна буде говорити про те, що фронт насичений західною зброєю, і потік ніхто вже не зупинить. Маховик поступово запускається, гроші виділено. Процес пішов", – сказав Світан.

Також він зазначив, що йдеться і про логістику, яку не можна перевантажити. Він навів приклад, що неможливо зібрати військову техніку на мільярд доларів і скопом її везти до України. Постачання техніки потрібно розосереджувати за часом з урахуванням відстані.

"Таким чином, стабілізація ситуації на фронті очікується приблизно наприкінці червня. До того часу, можливо, підвезуть і бойові літаки. Ми чекаємо на винищувачі F-16, які посприяють стабілізації", – сказав він.

За його словами, в той же час багато що залежить від того, з яким озброєнням привезуть літаки і під які завдання.

"Припустимо, якщо в них будуть лише ракети "повітря-повітря", отже, з'явиться можливість відігнати російські Су-34 з коригованими авіабомбами від лінії бойового зіткнення, або можна буде ловити російські ракети в Україні. Можливо, навіть збивати ворожі ракети над територією РФ. Від F-16 не сховаються навіть ракети, які йдуть на гранично малих висотах під горизонтом наших наземних зенітних ракетних комплексів. У літаків авіоніка і радари дозволяють бачити ціль на дальності 100 км.", – пояснив Світан.

Він зазначив, що усі російські ракети, які підкрадаються до нашої території на малих висотах, можна буде валити у російському повітряному просторі.

"Я думаю, що до кінця червня фронт насититься зброєю. Якщо з'являться F-16, нам набагато простіше буде виконувати завдання з оборони. А от перспективи наступальних дій безпосередньо залежатимуть від чисельності наших військ", – сказав військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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