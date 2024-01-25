'Процес переговорів стартував': Стефанішина розповіла про що домовилися з ЄС

У березні Україна очікує на чергове засідання на рівні лідерів, а до того часу готуються технічні документи.

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Україна та ЄС домовилися про наступні кроки в межах переговорів про вступ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, eupolcopps.eu

Процес переговорів про вступ України до Європейського союзу фактично вже розпочався. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

"Мали сьогодні майже тригодинну зустріч команд, де ми дуже детально обговорювали питання. Різних дедлайнів та строків теж багато. Сьогодні ми теж фактично почали переговорний процес, його підготовку", - зазначила Стефанішина.

За її словами, на зустрічі представників українського уряду та Єврокомісії детально обговорили різні питання та дедлайни. Стефанішина зауважила, що в березні очікується наступне засідання на рівні лідерів, а до того часу готуються технічні документи.

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"З точки зору наших очікувань, можу сказати, що цей процес (переговори про вступ в ЄС - ред.) стартував саме сьогодні. Ми сьогодні започаткували процес скринінгу - це процедура, яка передбачає консультації по всіх секторах, по яких будуть переговори далі", - сказала віцепрем'єр-міністр.

Важливим етапом став процес скринінгу. Цей процес є ключовим для формування переговорної позиції України та ЄС.

"Після цього будуть переговори. Тому без цього процесу, який ми започаткували сьогодні, почати переговори неможливо", - підсумувала вона.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних реформ для старту переговорів.

Також 14 грудня 2023 року на саміті в Брюсселі лідери ЄС підтримали рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ із Україною та Молдовою. Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що статус кандидата також наданли Грузії, а з Боснією і Герцеговиною розпочнуть переговори після досягнення необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Крім цього, переговори щодо можливого вступу України до Європейського Союзу можуть розпочатися в березні 2024 року, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

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