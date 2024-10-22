'Абсолютно нова модель': що буде в Україні замість МСЕК - Шмигаль

Замість МСЕК в Україні буде запроваджена прозора, європейська модель призначення інвалідностей, зазначив прем'єр-міністр України.

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МСЕК ліквідують уже до кінця року - що буде замість нього / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Шмигаль:

МСЕК ліквідують до 31 грудня

Замість МСЕК буде впроваджена прозора, європейська модель

До 1 листопада готують законопроекти для завершення реформи МСЕК

Сьогодні, 22 жовтня президент України ухвалив рішення ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії до 31 грудня. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. Про те, що буде замість МСЕК розповів в ефірі телемарафону прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дійсно ситуація, яку ми зараз бачимо з медико-соціальними експертними комісіями, ганебна, вона обурює нас всіх", - сказав Шмигаль.

відео дня

Прем'єр-міністр повідомив, що президент України сьогодні скликав засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було ухвалено низку радикальних, але системних рішень. Зокрема, відповідно до указу президента, до кінця цього року планується ліквідація МСЕК.

"Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель", – заявив Денис Шмигаль.

Він також додав, що доручив міністру охорони здоров'я підготувати та подати на розгляд Кабінету міністрів усі необхідні нормативні акти й законопроекти для завершення реформи ліквідації МСЕК і впровадження нової європейської моделі. Кінцевий термін виконання — 1 листопада.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандали із МСЕК в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає ліквідацію МСЕК у відповідь на скандал з видачею інвалідності прокурорам. Згідно з указом №732/2024, він затвердив рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, спрямоване на боротьбу з корупцією та іншими правопорушеннями під час встановлення інвалідності для держслужбовців.

У 2024 році СБУ висунула підозри 64 посадовцям МСЕК, дев'ятеро з яких вже отримали вироки. Також було скасовано 4106 неправомірно виданих довідок про інвалідність на підставі фальшивих документів, заявив Голова СБУ Василь Малюк після засідання РНБО.

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалів, пов'язаних із справами про інвалідність для прокурорів, повідомили в Офісі генерального прокурора.

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