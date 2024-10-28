Хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК: у МОЗ підписали наказ

Уряд прийняв зміни до Положення про медико-соціальну експертизу - деталі у матеріалі.

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Ляшко підписав важливий наказ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про те, що функції Центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Відомо, що Уряд прийняв зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, йдеться у дописі.

Тепер від 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять виконувати свої функції по експертизі інвалідності та встановленню втрати працездатності. Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

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Також Уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК:

створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, зокрема щодо посадовців;

розробку МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи;

швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ;

винесення на розгляд Уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики щодо комплексної реформи МСЕК.

Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився.

"Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена", - йдеться у дописі.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Cкандали із МСЕК - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ про ліквідацію МСЕК. 22 жовтня Зеленський підписав важливий указ, який передбачає припинення роботи МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив, що буде в Україні замість МСЕК. Він також додав, що доручив міністру охорони здоров'я підготувати та подати на розгляд Кабінету міністрів усі необхідні нормативні акти й законопроекти для завершення реформи ліквідації МСЕК.

Після гучного скандалу на Рівненщині звільнили керівників семи МСЕКів. Як відомо, раніше СБУ викрила у Рівненській області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів.

Стало відомо, як зміниться система і що буде з виплатами після реформи МСЕК. Президент доручив розробити план цифровізації всіх етапів проходження МСЕК, а уряду, правоохоронцям та обласним адміністраціям - перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

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