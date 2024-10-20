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Призупинення бронювання у "Дії": депутат пояснив, що трапилось

Яна Ставська
20 жовтня 2024, 13:54
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Депутат Олександр Федієнко вважає, що заходи відбуваються у рамках аудиту списків заброньованих підприємств.
мобилизация, дия
Бронювання підприємств призупинили до 15 листопада / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Процедуру бронювання від мобілізації у додатку "Дія", імовірно, призупинили в рамках аудиту діяльності місцевих ОВА, які подавали списки з критично важливими для економіки підприємствам, вважає депутат ВР Олександр Федієнко.

Він нагадав, що ОВА разом з профільними міністерствами відповідальні за списки критичних підприємств, яким надавали квоти щодо бронювання.

"Дуже важливо перевірити в першу чергу, як надавалась критичність обласними, військово-цивільними адміністраціями", — зазначив депутат.

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Не менш важливим є проведення аудиту щодо підприємств, працівники яких виїхали за межі України і не повернулися. А також, додав Федієнко, — запровадити відповідний "запобіжник" під час визначення бронювання.

"Я думаю, що ні для кого не секрет, коли керівник підприємства залишав невелику квоту, а у разі, коли його працівника десь зупиняли представники центру комплектування, одразу подавав його на бронювання", — написав Федієнко, припустивши, що деякі сторони зловживають цифровізацією.

Федієнко вважає, що заброньованим громадянам все ж таки варто або заборонити виїзд з України, або дозволити за умови гарантій керівника підприємства, що вони повернуться.

Хто такий Олександр Федієнко?

Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

Економічне бронювання - останні новини

Як писав Главред, 20 жовтня на сайті додатку "Дія" призупинено можливість бронювання працівників. Вказується, що обмеження діятимуть до 15 листопада. При натисканні кнопки "подати заявку" зʼявляється повідомлення із помилкою та текстом.

Як відомо, Кабмін призупинив видачу "броні" для компаній — усе через невдоволення Зеленського кількістю заброньованих громадян. Урядовці планують переглянути подані списки.

Імовірно, подальшим процесом бронювання критичних для економіки підприємств займатимуться тільки міністерства. Місцеві ОВА можуть бути позбавлені цієї функції, припустили джерела українських ЗМІ.

экономическое бронирование инфографика
Економічне бронювання / Інфографіка: Главред

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