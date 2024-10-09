Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

Руслана Заклінська
9 жовтня 2024, 18:08
29310
Військовозобов’язаним анулюватимуть відстрочки від призову у разі виявлення фактів необгрунтованого бронювання.
В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну
Кабмін поставив на паузу бронювання працівників підприємствами / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Кабінет міністрів призупинив бронювання працівників українських підприємств до 15 листопада. Урядовці хочуть переглянути перелік підприємств та організацій, які мають право на бронювання. Відповідний витяг з протоколу опублікувало The Page.

Документ зупиняє дію норм, які регулюють визначення підприємств, установ та організацій, що є критично важливими для економіки та життєдіяльності населення, а також для забезпечення потреб ЗСУ, згідно з постановою Кабміну №76.

Тому тимчасово центральні органи виконавчої влади, обласні адміністрації не зможуть визначати підприємства, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Водночас ці повноваження збережуть міністерства.

відео дня

Крім цього, у випадку виявлення необґрунтованого бронювання для військовозобов’язаних, бронювання буде анульовано.

Міністерству економіки та Міноборони доручено підготувати та внести на чергове засідання Уряду проект рішення Кабміну для перевірки обґрунтованості рішень щодо визначення критично важливих підприємств, а також перегляду таких рішень. Окрім того, обласним адміністраціям та Київській міській державній адміністрації рекомендується включити до комісій з визначення критично важливих підприємств керівників обласних ТЦК та провести аудит прийнятих рішень до 15 листопада.

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Що відомо про Кабінет Міністрів України?

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Бронювання військовозобов'язаних в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 4 жовтня уряд вирішив запровадити модель економічного бронювання від мобілізації. Депутат Ярослав Железняк повідомив, що остаточне рішення має ухвалити парламент за підтримки політичного керівництва.

Також з 2 жовтня в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних. Підприємства не можуть бронювати осіб, які не оновили свої дані до 16 липня 2024 року, порушили правила обліку або перебувають у розшуку.

Як повідомляв Главред, якщо військовозобов’язаний подав документи на бронювання, але має порушення правил військового обліку, йому можуть відмовити у бронюванні. Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало пояснив, що до порушень належать неявка в ТЦК та неоновлення сімейно-демографічних даних.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Кабмін мобілізація в армію новини України Бронь від мобілізації
Реклама

Головне за день

Більше
До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

19:31Синоптик
Зеленський оголосив про перший пункт плану перемоги України у війні

Зеленський оголосив про перший пункт плану перемоги України у війні

19:17Політика
Ворог зібрався біля трьох міст: боєць ЗСУ розкрив плани Путіна на жовтень-листопад

Ворог зібрався біля трьох міст: боєць ЗСУ розкрив плани Путіна на жовтень-листопад

19:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають лінії та пів автомобіля

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають лінії та пів автомобіля

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

Останні новини

20:14

РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля

19:41

Пивоваров зі сльозами на очах розповів, що окупанти знищили його дімВідео

19:31

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

19:20

Глава Єврокомісії пройшлась по Орбану: прем'єра Угорщини розкритикували за підтримку РФ

19:17

Зеленський оголосив про перший пункт плану перемоги України у війні

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СПМобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП
19:13

Ворог зібрався біля трьох міст: боєць ЗСУ розкрив плани Путіна на жовтень-листопад

19:00

Яким може бути курс Гарріс і кому вона віддасть зовнішню політику СШАПогляд

18:59

У Росії закінчуються Су-57: у The Telegraph розкрили, чому РФ припинила виробництво

18:58

"Це жах, руки й ноги трясуться": в Києві школяр дивно пожартував у метро і зупинив рухВідео

Реклама
18:29

Наступ "у лоб": росіяни найближчим часом почнуть потужну атаку на Курахове

18:20

Біди та хвороби обійдуть стороною: що потрібно спалити 10 жовтня - прикмети

18:13

Жовтень - місяць важливих рішень: у Зеленського зробили прогноз про терміни Рамштайна

18:08

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

18:02

Папа Римський зустрінеться з президентом Зеленським - що відомо про зустріч

17:58

У зірки популярного американського серіалу виявили рак

17:54

Коли почнуться реальні розмови про завершення війни - прогноз Зеленського

17:39

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлогиВідео

17:19

РФ за лічені дні піде в наступ на Запоріжжі: в ЗСУ розкрили підступний план ворога

17:13

ДРГ ворога виходили до Оскола: на Куп'янщині загострення, боєць ЗСУ зробив заяву

16:53

Погладшала на 8 кг: солістка А-студіо вийшла у світ

Реклама
16:51

Зустріч групи у форматі "Рамштайн" терміново переноситься: чому Байден відклав поїздку

16:41

У Камалії новий роман - співачка поділилася подробицями

16:37

В разі вступу України до НАТО: в Угорщині почали лякати Третьою світовою війною

16:37

Щурі будуть обходити десятою дорогою: які 3 рослини найкраще відганяють гризунів з саду

16:37

Ситуація змінюється щогодини: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ у Торецьку

16:28

Екс-ураган і циклон Kirk "суне" на Європу: чи є загроза для областей України

16:21

Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості

16:09

"Перемога" від Байдена з Гарріс і "план" Трампа: у чому головна проблема для України

16:09

Чарльзу зупиняють лікування від раку: що сталося

15:58

Новий бойфренд-військовий Лесі Нікітюк прокоментував службу дівчат в армії

15:55

"1+1 Україна" запустив кампанію на підтримку людей з інвалідністю і ментальними порушеннями

15:52

РФ атакувала Харків та область КАБами: пошкоджено понад десяток будинків

15:42

Україна уточнила роль Росії у другому Саміті миру: навіщо Київ запрошує Москву

15:38

Повістки поштою в Україні вручатимуть по-новому: Кабмін запровадив зміни

15:35

Церковне свято 10 жовтня: що категорично заборонено робити у цей день

15:33

Вивели 34 млн грн на підставних осіб, – військові обурились крадіжкою бюджетних коштів підлеглими мера Дніпра Філатова

15:31

Як може закінчитися війна: генерал прокоментував невтішні сценарії

15:30

Вдарить похолодання і будуть дощі: стала відома дата погіршення погоди

15:25

Повномасштабна громадянська війна в РФ: депутат Думи РФ б'є на сполох

15:17

У гаманці може бути справжній скарб: які монети в Україні коштують тисячі гривень

Реклама
15:09

Скільки українців вірить у перемогу України у війні та за якої умови - КМІС

14:54

"Зіткнення США і Китаю неминуче": експерт прокоментував ймовірність нового конфлікту

14:41

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достатокВідео

14:38

Через 78 днів після смерті коханої: 94-річний Клінт Іствуд знайшов нову подругу

14:23

Знайти 5 книг за 5 секунд зможуть лише найуважніші: складний тест на кмітливість

14:12

Робив це з іншою просто при ній: Меланія Трамп видала брудний секрет свого чоловіка

14:08

"РФ тиснутиме на фронті ще кілька тижнів": полковник назвав основні завдання ЗСУ на зиму

14:02

Коли потрібно прогрівати автомобіль: здивуються навіть досвідчені водії

14:00

Послання Путіну і сигнал надії Києву: які плани у Гарріс щодо України

13:59

Тест на визначення характеру: лева чи зебру на картинці видно першим

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти