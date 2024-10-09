В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

Військовозобов’язаним анулюватимуть відстрочки від призову у разі виявлення фактів необгрунтованого бронювання.

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Кабмін поставив на паузу бронювання працівників підприємствами / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Кабінет міністрів призупинив бронювання працівників українських підприємств до 15 листопада. Урядовці хочуть переглянути перелік підприємств та організацій, які мають право на бронювання. Відповідний витяг з протоколу опублікувало The Page.

Документ зупиняє дію норм, які регулюють визначення підприємств, установ та організацій, що є критично важливими для економіки та життєдіяльності населення, а також для забезпечення потреб ЗСУ, згідно з постановою Кабміну №76.

Тому тимчасово центральні органи виконавчої влади, обласні адміністрації не зможуть визначати підприємства, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Водночас ці повноваження збережуть міністерства.

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Крім цього, у випадку виявлення необґрунтованого бронювання для військовозобов’язаних, бронювання буде анульовано.

Міністерству економіки та Міноборони доручено підготувати та внести на чергове засідання Уряду проект рішення Кабміну для перевірки обґрунтованості рішень щодо визначення критично важливих підприємств, а також перегляду таких рішень. Окрім того, обласним адміністраціям та Київській міській державній адміністрації рекомендується включити до комісій з визначення критично важливих підприємств керівників обласних ТЦК та провести аудит прийнятих рішень до 15 листопада.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Бронювання військовозобов'язаних в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 4 жовтня уряд вирішив запровадити модель економічного бронювання від мобілізації. Депутат Ярослав Железняк повідомив, що остаточне рішення має ухвалити парламент за підтримки політичного керівництва.

Також з 2 жовтня в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних. Підприємства не можуть бронювати осіб, які не оновили свої дані до 16 липня 2024 року, порушили правила обліку або перебувають у розшуку.

Як повідомляв Главред, якщо військовозобов’язаний подав документи на бронювання, але має порушення правил військового обліку, йому можуть відмовити у бронюванні. Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало пояснив, що до порушень належать неявка в ТЦК та неоновлення сімейно-демографічних даних.

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