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У "Дії" призупинили бронювання: деталі

Яна Ставська
20 жовтня 2024, 11:40
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Кабмін призупинив видачу "броні" для компаній через невдоволення Зеленського кількістю заброньованих працівників.
мобилизация, дия
Бронювання в Україні - коли почне діяти / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

На сайті додатку "Дія" призупинено можливість бронювання працівників. Вказується, що обмеження діятимуть до 15 листопада.

При натисканні кнопки "подати заявку" зʼявляється повідомлення із помилкою та текстом.

Економічне бронювання - останні новини

На зараз працює бронювання критично важливих для функціонування Сил оборони підприємств. Однак нещодавно стало відомо, що Кабмін призупинив видачу "броні" для компаній — усе через невдоволення Зеленського кількістю заброньованих громадян. Урядовці планують переглянути подані списки.

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Як дізналися ЗМІ, імовірно, подальшим процесом бронювання критичних для економіки підприємств займатимуться тільки міністерства. Місцеві ОВА можуть бути позбавлені цієї функції.

Претензії до бронювання виникли саме через списки, подані від ОВА. Крім основних 7 критеріїв, у адміністрацій був свій окремий перелік вимог для визнання критичних підприємств.

Також зауважимо, що парламент розглядає можливість впровадження економічного бронювання за місячною звітністю про доходи фізосіб замість діючої квартальної. Ітиметься про перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація.

Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

экономическое бронирование инфографика
Економічне бронювання / Інфографіка: Главред

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