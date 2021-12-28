Батько не витримав: чоловік на Черкащині встромив ніж синові в спину, заступаючись за дружину

Чоловік ледь не вбив сина, заступаючись за дружину / колаж Главред

На Звенигородщині Черкаської області батько ледь не убив сина, бо той душив рідну матір. За даним фактом слідчі розслідують кримінальну справу.

Інцидент стався 25 грудня в селі Лип'янка Звенигородського району. Близько 15:00 п'яний син прийшов до батьків і почав трощити двері і вікна в будинку. А коли зайшов у будинок рідних, влаштував конфлікт, розповіли у поліції області.

"В ході сварки син схопив матір за шию і почав її душити. Батько не витримав і встромив синові ніж у спину. 39-річний чоловік був госпіталізований в лікарню з проникаючим пораненням", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці виїхали на місце скоєння злочину та вилучили речові докази. 66-річний батько у скоєному зізнався. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

читайте такожПридушила і винесла на мороз: мати намагалася вбити двох дітей, бо "не бачила їх майбутнього"Слідчими Звенигородського районного відділу поліції порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 124 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік став свідком бійки на вулиці між цивільним подружжям і вирішив втрутитися, але в результаті отримав удари ножем у груди і помер до приїзду швидкої допомоги.

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