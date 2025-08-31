Прийшов зі зброєю заради розправи: жорстоке вбивство на очах поліцейського у Фастові

Зловмисник застрелив чоловіка та ледь не вбив його батька через конфлікт.

У Фастові сталася стрілянина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

У Фастові сталася стрілянина

Внаслідок стрілянини поранено двох

Один із поранених помер

У Фастові на Київщині пролунали постріли. На місці стрілянини виявили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє поліція Київської області.

28-річного чоловіка госпіталізували, однак врятувати його не змогли. Другому пораненому надають допомогу.

Виявилось, що убиті були батьком та сином. Між ними та нападником розгорівся конфлікт. Зловмисник після скандалу пішов додому, взяв зброю та повернувся до опонентів. Він здійснив кілька пострілів.

Затримання стрілка

Те, що трапилось, побачив начальник відділу превенції поліції Фастівщини. Він перебував поза службою, але негайно приступив до виконання свого обов'язку, затримав зловмисника та викликав медиків. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець.

У зловмисника вилучили зброю. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами.

