Прийшов зі зброєю заради розправи: жорстоке вбивство на очах поліцейського у Фастові

Ангеліна Підвисоцька
31 серпня 2025, 23:56
Зловмисник застрелив чоловіка та ледь не вбив його батька через конфлікт.
пистолет, полиция
У Фастові сталася стрілянина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • У Фастові сталася стрілянина
  • Внаслідок стрілянини поранено двох
  • Один із поранених помер

У Фастові на Київщині пролунали постріли. На місці стрілянини виявили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє поліція Київської області.

28-річного чоловіка госпіталізували, однак врятувати його не змогли. Другому пораненому надають допомогу.

відео дня

Виявилось, що убиті були батьком та сином. Між ними та нападником розгорівся конфлікт. Зловмисник після скандалу пішов додому, взяв зброю та повернувся до опонентів. Він здійснив кілька пострілів.

Затримання стрілка

Те, що трапилось, побачив начальник відділу превенції поліції Фастівщини. Він перебував поза службою, але негайно приступив до виконання свого обов'язку, затримав зловмисника та викликав медиків. Ним виявився 53-річний місцевий мешканець.

У зловмисника вилучили зброю. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами.

Як раніше повідомляв Главред, у березні цього року у Києві чоловік розстріляв жінку в офісі, а потім стрибнув із мосту. 53-річну жінку доставили в лікарню. Вона отримала поранення обличчя та тіла.

Також у травні цього року піж Києвом чоловік розстріляв людей і втік. Правоохоронці провели спецоперацію із затримання нападника. Пізніше стало відомо, що стало причиною стрілянини під Києвом.

