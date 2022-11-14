Прийняв мультиварку за сейф: окупант з автоматом вимагав у українки код від побутової техніки

Російські окупанти вирішили, що мультиварка - це сейф / Фото Telegram

В одному зі звільнених населених пунктів на півдні України російський окупант увірвався місцевої жительки з автоматом і вимагав у неї код від мультиварки, бо був упевнений, що це – сейф.

Відео розповіді жінки опублікував Telegram-канал Одеса. Офіційно. Українка розповіла, що коли окупант увірвався в її будинок, то передусім його здивувала шафа-купе.

"Приходить до нас російський солдат: худе, нещасне таке, похмуре. Заходить в кімнату, а там шафа-купе: відкриває – інші дверцята раз і закрилися. Він: "Ухти!", - зазначила вона.

Потім непроханий гість вирішив зайти на кухню і подумав, мультиварка - це сейф, в якому українка зберігає коштовності й гроші.

"Код скажи! Скажи код сейфа!". А я не розумію, що він хоче... Аа, зрозуміла, кажу – це називається "мультиварка", розумієш", – розповіла жінка.

Вона додала, що також окупанта здивувала арка, на якій ріс виноград у дворі. Її він назвав "балаганом".

Як повідомляв Главред, російські окупанти, тікаючи з тимчасово окупованого Херсона, вкрали дитячий паровозик. У нього вони завантажили інші вкрадені в українців речі.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, що два російських вояки вкрали з приватного будинку пральну машинку. Вони волокли пралку кілька сотень метрів, зупиняючись, щоби перепочити. Для перевезення краденого "трофея" вони залишили за деревом військовий автомобіль.

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