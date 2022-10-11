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Буряти вкрали в Лимані камери спостереження: поставили їх у квартирах, а доступ залишили господарям

11 жовтня 2022, 21:39

Камери запрацювали онлайн в Бурятії і тепер блогери дивляться "свій власний Дом-2".

Бурят
Буряти на камеру показують своє життя / Соцмережі

Російські окупанти з Бурятії втекли з Лиману Донецької області, коли туди прийшли ЗСУ. Дорогою вони прихопили з собою камери відеоспостереження. Викрадені прилади вони не перенастроювали і просто поставили їх у своїх квартирах. Тепер українські блогери спостерігають в режимі онлайн, як живуть буряти.

У своєму Instagram блогер Ян Гордієнко опублікував декілька фрагментів відео з бурятами, які ходять по своїх квартирах. Буряти вирішили не налаштовувати камери, а просто поставили їх на видному місці, залишивши доступ колишньому господареві до відеоматеріалів.

Бурят
Буряти / Соцмережі
Бурят
Буряти / Соцмережі
Бурят
Буряти / Соцмережі
Бурят
Буряти / Соцмережі

"Якщо мій друг досі має доступ до камери, значить вони її не налаштовували, вони просто поставили в квартирі. Просто для виду", - сказав Гордієнко.

Тепер блогери жартують, що з'явилася можливість дивитися "свій власний Дом-2".

Звільнення Лиману армією України

1 жовтня в ЗСУ повідомили про оточення військ РФ в Лимані Донецької області. Українські війська звільнили низку населених пунктів поруч з містом і заїхали туди. На в'їзді до Лиману встановили прапор України.

Коли армія України опинилася в Лимані, у місті деякий час точилися бої між українськими військами та російськими окупантами. У Міноборони підтвердили втечу своїх військових.

2 жовтня президент Володимир Зеленський підкреслив, що Лиман повністю зачищений від окупаційних військ РФ. Він подякував силам оборони України за ефективну роботу.

Інші новини:

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