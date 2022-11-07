УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Херсоні окупанти вкрали дитячий паровозик

7 листопада 2022, 07:21

Російські загарбники крадуть все, що зустрічається їм на шляху. Нещодавно вони вкрали дитячий паровозик. У Мережі з'явилося відео, як його вивозять із Херсона.

Дитячий паровозик
Дитячий паровозик навантажили іншими вкраденими в українців речами / скріншот

Російські окупанти, тікаючи з тимчасово окупованого Херсона, вкрали дитячий паровозик. У нього вони завантажили інші вкрадені в українців речі.

Відповідне відео опублікували у соцмережах. На кадрах видно колону бусів, між якими на буксирі транспортується дитячий паровозик.

Також голос очевидців за кадром каже, що раніше окупанти вкрали розкішний катер.

Дитячий паровозик
Окупанти смародерили дитячий паровозик / скріншот

Як повідомляв Главред, 5 листопада стало відомо, що окупанти втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в захопленому ними Херсоні. З приміщення вони вкрали всі цінні речі, залишивши лише порожню шафу, коробки та багато сміття.

3 листопада в Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що загарбники можуть планувати провокації та готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона мародерство війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:49

Навіщо Мєдвєдєв вдає з себе божевільного

08:44

У нічному клубі в Костромі живцем згоріла вдова окупанта: вона нещодавно поховала чоловіка

08:39

Загинули сотні окупантів за 4 дні: морпіхи РФ забили на сполох після величезних втрат на фронтіВідео

07:58

Головний радник Байдена вів конфіденційні розмови з помічниками Путіна - The Washington Post

07:21

У Херсоні окупанти вкрали дитячий паровозикВідео

Реклама
07:05

Як позбутися розводів на шкіряному взутті: допоможе простий "кухонний засіб"

06:43

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: є прильоти по центру міста, спалахнула потужна пожежа

06:21

Про небезпеку наземних дій з БілорусіПогляд

05:15

Вріже мороз до - 15° і завалить снігом: українці дізналися терміни атаки холодуВідео

04:35

"РФ діє беззаконно": експерт заявив про можливі провокації Росії в зерновій угоді

03:20

Розкішний холодець на Новий рік: швидкий рецепт смачної закуски, як в кращих ресторанахВідео

02:45

"Будуть швидкі перемоги": астролог розповіла, коли армія РФ почне відступатиВідео

02:10

Тиждень буде пекельним: в Україну прийдуть холодні зливи і налетить аномальна погодаВідео

01:29

Пішла у відрив: колишня дружина Віталія Кличка пограла голими плічками в пікантній фотосесіїВідео

00:51

Прикмети на 7 листопада: які 7 речей заборонено робити в найнебезпечніший день листопадаВідео

06 листопада, неділя
23:57

"Росіяни – великий народ": Папа Римський вибухнув скандальною заявою на підтримку РФВідео

23:41

Скандальна Наташа Корольова присоромила постарілу Долину і влипла в скандалВідео

23:28

РФ намагається захопити 4 міста на сході України: Жданов назвав найгарячіші точки на фронтіВідео

23:13

Росія схаменулася і терміново змінює тактику війни: у Зеленського назвали три нові пунктиВідео

22:56

ЗСУ форсували Оскіл і вибили окупантів з ряду населених пунктів - розвідкаВідео

Реклама
22:53

Відвели в бік і застрелили: на Херсонщині окупанти вбили мирного мешканця через фото в телефоніФотоВідео

22:38

Відключення світла екстрено запроваджують у 7 областях та Києві: графік на 7 листопадаВідео

22:30

"Блекаут" поза графіками: у Києві та семи областях плануються масові відключенняВідео

22:04

"У сусіда світло є, в мене немає": у ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках не вимикають електрикуВідео

21:50

РФ готує новий ракетний удар по Україні: Зеленський назвав ймовірні ціліВідео

21:42

Пропонував росіянкам "плодитися і розмножуватися": в Україні ліквідували скандального священика РПЦВідео

21:26

Голос країни-12 - 10 випуск: підсумки першої частини Вокальних нокаутівВідео

21:24

Загроза захоплення Дніпра: військовий експерт оцінив ймовірність нового удару РФВідео

20:54

У США з'ясували, коли Росія отримала дрони від Ірану для вбивства українцівВідео

20:37

Окупанти у "вогневому мішку": під Вугледаром ЗСУ "перемололи" 300 морпіхів РФВідео

20:35

У Києві склалася важка ситуація зі світлом: що відбуваєтьсяВідео

20:25

"Україна влипне у борги": аналітик пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізуВідео

20:20

Куди подіти гнилі яблука в саду і чи можна їх використовувати як добриво

20:18

Сергій Стерненко. Окупанти скиглять про "катастрофу" і чекають бунтуВідеоблоги

20:10

Прикмети на 8 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб рік був багатий для всієї родиниВідео

20:05

"Росіяни будуть все здавати": окупанти готові драпати з Херсона - перехопленняВідео

19:50

"Жити минулим у сьогоденні, коли немає майбутнього": Собчак порушила мовчання після втечі з РФ

19:45

Про евакуацію Києва: мої нехороші передчуттяПогляд

19:36

Загроза удару РФ з Білорусі: Арестович назвав головну умовуВідео

19:30

"Злочинці уже страждають": Подоляк описав масштабні втрати РФ у війніВідео

Реклама
19:29

Перебувало понад 200 окупантів: ЗСУ завдали потужного удару по будівлі військ ПутінаВідео

18:59

Медики не здатні впоратися: у мобілізованих окупантів стався масштабний спалах хворобВідео

18:45

Пес з Мощуна через окупантів втратив господаря і лапу: коли повернувся, вся вулиця плакалаВідео

18:30

Просто не впізнати: бородата переможниця Євробачення Кончіта Вурст змінилася до невпізнанняВідео

18:27

Тоня Матвієнко показала себе в 17 років після народження першої доньки

18:09

У послушника зупинилося серце: РФ обстріляла монастир на Вінниччині під час літургіїВідео

18:04

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: загинув 13-річний хлопчик

17:41

4 імені, які ніколи не можуть мати великі гроші та приносять бідністьВідео

17:37

Енергетичний геноцид не вдасться: Подоляк озвучив план зупинки РФ, яка хоче знеструмити УкраїнуВідео

17:07

Путін може підірвати ядерку на сході України: Макрон дуже наляканий - Daily MailВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буря
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти