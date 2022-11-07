У Херсоні окупанти вкрали дитячий паровозик

Дитячий паровозик навантажили іншими вкраденими в українців речами / скріншот

Російські окупанти, тікаючи з тимчасово окупованого Херсона, вкрали дитячий паровозик. У нього вони завантажили інші вкрадені в українців речі.

Відповідне відео опублікували у соцмережах. На кадрах видно колону бусів, між якими на буксирі транспортується дитячий паровозик.

Також голос очевидців за кадром каже, що раніше окупанти вкрали розкішний катер.

Окупанти смародерили дитячий паровозик / скріншот

Як повідомляв Главред, 5 листопада стало відомо, що окупанти втекли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка знаходиться в захопленому ними Херсоні. З приміщення вони вкрали всі цінні речі, залишивши лише порожню шафу, коробки та багато сміття.

3 листопада в Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що загарбники можуть планувати провокації та готуються до наступу українських військ на окупований Херсон.

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