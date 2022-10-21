Їхав на вкраденій у журналістів машині: у Херсоні "денацифікувався" російський пропагандист

Під час удару по Антонівському мосту був ліквідований російський пропагандист / Колаж фото Telegram, росЗМІ

У Херсоні "денацифікувався" російський пропагандист Олег Клоков, який намагався втекти на викраденій у журналістів автівці. Про це заявив менеджер місцевої філії Суспільного Михайло Сваричевський.

Російські пропагандисти стверджують, що Клоков був ліквідований внаслідок ракетного удару з HIMARS по Антонівському мосту в ніч на п'ятницю, 21 жовтня. Удар був високоточним.

"Підтверджую, що це викрадений автотранспорт Суспільне.Херсон. Враховуючи довгий термін окупації, це не новина для нас. На рухових об'єктах компанії (техніка, автотранспорт) було встановлено приховані GPS-трекери", - написав Сваричевський.

Відомо, що Олег Клоков працював на російському Першому каналі, Москва 24 та Russia Today. У Херсон він прибув, щоб нібито "розвивати телеканал Таврія".

Удари по Антонівському мосту

Близько 23:00 20 жовтня по Антонівському мосту було завдано чергового удару. Пролунало шість вибухів. Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області. Вогонь по Антонівському мосту вівся під час комендантської години, тому громадянських там не було.

Зі слів очевидців, по переправі упродовж 19 і 20 жовтня рухалися вантажні машини під охороною військових. Ймовірно, вивозилося награбоване.

Раніше повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

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