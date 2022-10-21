Війська РФ вкрали пралку в Україні: відео двох окупантів з машинкою в руках потрапило в Мережу

Російські окупанти тягнуть з приватного будинку в Україні пральну машинку / Скріншот відео соцмережі

Війська Росії в Україні відзначилися черговим фактом грабежу мирних українців. Два російських вояки вкрали з приватного будинку пральну машинку. Вони волокли пралку декілька сотень метрів, зупиняючись, щоб перепочити. Для перевезення краденого "трофея" вони залишили за деревом військовий автомобіль.

Відео з крадіжками російської армії пральної машинки потрапило в Мережу. Де конкретно вони вкрали пралку – невідомо.

Війська РФ з "трофеєм" в руках - пральною машинкою / Скріншот відео соцмережі

На відеозапису помітно, як два військових РФ у формі тягнуть пральну машинку з приватного житлового будинку. Окупанти волокли її вулицею 100-200 метрів до військового авто зі свастикою V, яке залишили за деревом, так і не під'їхавши ближче до будинку.

Зануривши вкрадену пралку в автомобіль, вони повернулися до зруйнованого будинку.

Нагадаємо, окупанти РФ в Україні постійно щось крадуть - все, що попадеться під руку, включаючи навіть унітази і собачі будки.

Наприклад, один з окупантів розповів, як вкрав з дому українців аджику. За словами російського військового, він змародерив пастоподібну масу і з'їв її разом із вмістом свого пайка.

А інший окупант й зовсім приїхав до Росії у вкраденій військовій формі ЗСУ. Він виступив у ній на мітингу і сказав, що російським загарбникам, мовляв, важко в Україні і попросив "допомоги".

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