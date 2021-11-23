Приклад, гідний наслідування: в Одесі хлопець прибрав смітник - на його місці виросли квіти

Місцина змінилося до невпізнання.
Випадок, гідний уваги і поваги, стався в Одесі. Там місцевий житель Євген Лата, не витримавши безладу на вулиці, своїми руками прибрав сміття, яке день у день накопичувалося в центральній частині туристичного міста, йдеться в Facebook-спільноті Територія.
Хлопець щодня гуляв з собакою по цій території і кожен раз потрапляв на купу різного сміття, який завжди вивалювався з урни.
Одного разу, він взявся за прибирання і зібрав всі сліди людських рук.
Більш того, Лата ще й посадив там квіти.
Все це він зробив своїми руками і за свій рахунок.
Таким чином хлопець хотів "заборонити" перехожим викидати там сміття.
Варто відзначити, що територія, яка раніше була схожа на мінізвалище, після такого вчинку змінилася до невпізнання.
Нагадаємо, в Одесі з'явилася нова смертельна небезпека, спровокована анонсованими віяловими відключеннями світла. Люди на кисні ризикують померти, так як концентратори працюють виключно від електрики.
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