Приклад, гідний наслідування: в Одесі хлопець прибрав смітник - на його місці виросли квіти

Фото" після " / facebook.com/terytoriya14

Випадок, гідний уваги і поваги, стався в Одесі. Там місцевий житель Євген Лата, не витримавши безладу на вулиці, своїми руками прибрав сміття, яке день у день накопичувалося в центральній частині туристичного міста, йдеться в Facebook-спільноті Територія.

Хлопець щодня гуляв з собакою по цій території і кожен раз потрапляв на купу різного сміття, який завжди вивалювався з урни.

Одного разу, він взявся за прибирання і зібрав всі сліди людських рук.

Більш того, Лата ще й посадив там квіти.

Все це він зробив своїми руками і за свій рахунок.

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Таким чином хлопець хотів "заборонити" перехожим викидати там сміття.

Варто відзначити, що територія, яка раніше була схожа на мінізвалище, після такого вчинку змінилася до невпізнання.

Нагадаємо, в Одесі з'явилася нова смертельна небезпека, спровокована анонсованими віяловими відключеннями світла. Люди на кисні ризикують померти, так як концентратори працюють виключно від електрики.

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