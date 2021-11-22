В Одесі автоледі влаштувала "боулінг" з автомобілем на парковці

В Одесі жінка стала героїнею парковки / скріншот

В Одесі автоледі стала героїнею паркування. Жінка довго не могла виїхати зі свого ряду, а коли таки від'їздила, то протаранила інший автомобіль так, що він покотився в парк.

Інцидент стався поблизу Алеї Слави біля Пам'ятника невідомому матросу. Відео інциденту виклав у мережі один з місцевих телеграм-каналів. На кадрах видно, як жінка, намагаючись вирулити зі стоянка, здаючи назад, врізалася в припаркований Infinity FX.

Очевидно позашляховик не стояв на ручному гальмі, оскільки він вільно покотився по алеї. При цьому Infinity притискався одним боком до бордюру, через що рух супроводжувався гучним скреготом. Зупинилася вона тільки після того, як врізалася в стіну.

Перехожі не постраждали, але були шоковані тим, що відбувається.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нововведення охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості і класифікація доріг. Торкнуться нововведення і велосипедистів, які розширили їх права на дорозі.

В Україні тим часом продовжують розширювати мережу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На дорогах країни вже 236 комплексів.