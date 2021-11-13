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Під Одесою сталася СТАШНА ДТП за участю патрульних: постраждали діти

13 листопада 2021, 20:40

Патрульні намагалися зупинити іншу машину.

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Учасниками аварії стали патрульні / novosti-n.org

Страшна ДТП сталося на трасі Миколаїв – Одеса 13 листопада сталося моторошне ДТП. В результаті зіткнення двох авто постраждали 5 осіб, у тому числі маленькі діти.

Як повідомляє патрульна поліція Одеської області, аварія трапилася в суботу близько 16: 00 недалеко від села Сичавка.

"Патрульні на Renault Sandero нібито хотіли зупинити якусь машину і через це виїхали на зустрічну смугу. Там вони зіткнулися з Mitsubishi. Після цього службовий автомобіль вилетів у кювет і перекинувся", - пишуть місцеві ЗМІ.

Пасажирів Mitsubishi жінку та дітей віком 2 та 4 років госпіталізували до лікарні.

Водій-коп перебуває у важкому стані. Його колега також у лікарні.

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Таким чином, місцевим жителям більше не потрібно ходити за документом в Сервісні центри.

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ДТП ДТП в Одесі
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