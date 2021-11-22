"Взяв 4 тисячі доларів": в Одесі новий поліцейський начальник попався на хабарі в перший день роботи

В Одесі поліцейський начальник попався на хабарі / УНІАН

В Одесі в перший день після призначення на посаду на хабарі попався полковник поліції. Про це повідомляє "Думський" з посиланням на джерело в прокуратурі.

Офіцера затримали в той же день, коли він був, нарешті, офіційно затверджений на посаді. До цього він близько місяця був тимчасовим виконуючим обов'язки.

Затримано правоохоронця на 23-му кілометрі автомобільної дороги "Одеса-Південний" співробітники ДБР та СБУ.

За даними слідства, полковник вимагав і отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження за фактом підробки документів.

Розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпропетровській області розгорівся масштабний скандал з поліцейськими. Майже цілий відділ поліції в Кривому Розі був спійманий на хабарництві.

олько за час досудового розслідування копи зібрали 3 млн грн.

Йдеться про 11 поліцейських на чолі з начальником райвідділу патрульної поліції. Копи збирали щомісячну данину з фермерів, підприємців і співробітників залізниці.