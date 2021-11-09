В Одесі трагічно загинув чемпіон України з боксу: хлопець потрапив під трамвай

Іван Соловйов загинув під колесами трамвая 7 листопада / Фото facebook.com/OdessaBoxingFederation

У неділю, 7 листопада, в Одесі сталася трагедія - під колесами трамвая загинув 26-річний чоловік. Загиблий виявився майстром спорту з боксу Іваном Соловйовим.

Інцидент стався на Люстдорфській дорозі неподалік вулиці Бреуса. Чоловік перетинав рейки в недозволеному місці. Водій при вигляді людини застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування. На жаль, зіткнення уникнути не вдалося. Від отриманих травм хлопець помер на місці, передає Новини Live.

Щоби встановити особу загиблого, довелося піднімати вагон. Водія трамвая забрала машина швидкої допомоги.

Тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини аварії.

Іван Соловйов з 10 років професійно займався боксом, був призером різних змагань і боїв. У 2013 році здобув бронзу на чемпіонаті світу з боксу. У 2015 році став фіналістом Кубка України.

Реклама

Як повідомляв Главред, в Києві в районі вулиці Дегтярівська (неподалік від школи №101 і кінотеатру "Київська Русь") прямо на дорозі сталася бійка між водіями трамвая та сміттєвоза.

Читайте також: