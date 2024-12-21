Влучили в онкоцентр і будинок: РФ запустила по Україні 113 дронів і ракету – які наслідки

Багато людей постраждали. У Херсоні був удар КАБами по онкоцентру, у Харкові "приліт" дрона в житлову багатоповерхівку, у Запоріжжі пошкоджена 9-поверхівка.

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Наслідки удару по онкоцентру в Херсоні/ колаж: Главред, фото: Херсонська ОВА

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РФ в ніч на 21 грудня запустила по Україні 113 дронів і одну ракету С-400

Окупанти вдарили двома КАБами по онкоцентру в Херсоні

У Харкові був "приліт" в багатоповерхівку, у Запоріжжі пошкоджена 9-поверхівка

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 21 грудня, запустила по Україні 113 дронів і одну ракету С-400.

Українські військові збили 57 ворожих ударних дронів, протиповітряна оборона працювала в 11 областях. Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зазначається, що протиповітряна оборона збивала ворожі дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога", – зазначили у Повітряних силах.

Удар РФ по Україні 21 грудня/ Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі четверо людей були поранені

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, яка сталася пізно ввечері у п’ятницю, 20 грудня, були поранені 12-річний хлопчик і троє жінок. Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна в 9-поверхівці. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вранці 21 грудня Федоров повідомив, що після учорашньої ворожої атаки по Запоріжжю в лікарні залишається хлопчик із осколковим пораненням ноги. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Дитину перевели до відділення загальної хірургії. Голова ОВА розповів, що трьом жінкам лікарі надали допомогу, від госпіталізації постраждалі відмовились.

Крім цього, внаслідок атак по Запорозькій області за минулу добу також постраждала жінка у Василівському районі та двоє чоловіків у Пологівському.

У Харкові дрон влучив в житлову багатоповерхівку

Окупанти ввечері 21 грудня також вдарили по Харкову. У Салтівському районі міста внаслідок удару дрона "Шахед" горіли квартири на першому та другому поверхах. Постраждали 6 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі міста через падіння уламків дрона "Шахед" горів дах будинку і був пошкоджений газогін. Постраждали 2 людини, вони перебувають в легкому стані.

Окупанти вдарили КАБами по онкодиспансеру в Херсоні

У ніч на 21 грудня російські загарбники також вдарили по онкологічному диспансеру в Херсоні, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він опублікував фото наслідків удару.

"Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу з авіації, випустивши два КАБи. На щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань. Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", – зазначив Прокудін.

Що відомо про КАБи/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку – Зеленський розкрив деталі. 20 грудня російські окупанти здійснили масовий обстріл міста Херсон.

Ввечері 20 грудня РФ атакувала житлові будинки в Харкові та Запоріжжі, серед поранених – діти. Внаслідок атаки БпЛА у Харкові та Запоріжжі пошкоджені дев'ятиповерхівки, є поранені, розповіли в ОВА.

Нагадаємо, війська РФ атакували Харків і область – було три прильоти за вечір. Ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі, є постраждалі.

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Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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