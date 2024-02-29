Прикривали відхід основних сил: загинули воїни 73-го морського центру спецоперацій

У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили про загибель воїнів 73 морського центру ССО в зіткненні з окупантами під час виконання бойового завдання.

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У ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій / Колаж: Главред, фото: ОП , t.me/ukr_sof

У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що під час виконання бойового завдання в зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

У ССО уточнили, що військові загинули, прикриваючи відхід основних сил.

"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій, навіки залишившись в строю", - йдеться в повідомленні ССО в Telegram.

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"Героїчна і надскладна бойова робота підрозділів ССО на суші, на морі та у глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте, якою ціною бореться наша свобода. Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам. Щирі співчуття родинам загиблих", - додали у пресслужбі ССО.

Кількість загиблих захисників України не уточнюється.

Як повідомив Главред, бійці підрозділу ССО ЗСУ провели операцію під назвою "Говерла" на важливій ділянці фронту - була захоплена стратегічна висота, де розташовувався опорний пункт російських окупантів. Взяти його під контроль підрозділам сил оборони не вдавалося кілька місяців.

Крім того, бійці ССО причетні до знаменитого новорічного удару по окупованій Макіївці, а в Бахмуті підрозділи ССО ефективно проводили оборонні операції як в межах міста, так і на його прилеглих територіях.

Сили спеціальних операцій України Сили спеціальних операцій (ССО) - окремий рід військ Збройних сил України. Згідно закону "Про Збройні Сили України", ССО можуть залучатися: до здійснення заходів правового режиму воєнного та надзвичайного стану;

проведення інформаційно-психологічних операцій;

боротьби з тероризмом і піратством;

заходам щодо захисту життя, здоров'я громадян та державних об'єктів (майна) за межами України, забезпечення їхньої безпеки та евакуації;

заходам щодо посилення охорони державного кордону, захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та континентального шельфу України;

забезпечення безпеки Національного морського судноплавства України у відкритому морі або в місцях, що знаходяться поза юрисдикцією будь-якої держави;

заходам щодо запобігання розповсюдженню зброї масового ураження;

протидії незаконному перевезенню зброї та наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів у відкритому морі;

ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

до міжнародних антитерористичних операцій;

боротьби з піратством та іншими операціями з підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів України. Сили спеціальних операцій створені 28 липня 2016 року указом президента України за підтримки країн-членів НАТО. В ході війни на Донбасі провели численні бойові та спеціальні операції на фронті й в тилу противника.

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