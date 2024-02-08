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Бійці ССО провели надскладну операцію "Говерла" і захопили важливу висоту

Анна Ярославська
8 лютого 2024, 11:06
Опорний пункт російських окупантів не вдавалося взяти під контроль упродовж кількох місяців.
ССО ЗСУ, Операція Говерла
ССО ЗСУ провели операцію Говерла / Колаж: Главред, фото: скріншот

Бійці підрозділу ССО ЗСУ провели операцію під назвою "Говерла" на важливій ділянці фронту - було захоплено стратегічну висоту, де розташовувався опорний пункт російських окупантів. Взяти її під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців.

Як повідомляє пресслужба ССО, над плануванням операції працювали тривалий час.

"Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противника було вибито з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон", - ідеться в повідомленні.

Далі бійці ССО провели зачистку опорного пункту, встановили над ним повний контроль і після цього туди змогли зайти підрозділи Сил оборони.

ССО провели зачистку ворожих окопів
ССО провели зачистку ворожих окопів / скріншот

Під час зачистки ворожих окопів бійці ССО ліквідували низку окупантів. Крім того, в полон взяли двох російських горе-десантників.

Полонений окупант заявив, що хотів утекти до Польщі
Полонений окупант заявив, що хотів утекти до Польщі / скріншот

Один із них заявив, що прийшов не воювати, а за "свободою". За його словами, він хотів "виїхати в Польщу, бо прадід звідти".

Дивіться відео - ССО ЗСУ провели операцію "Говерла":

Як повідомляв Главред, воїни Сил спеціальних операцій провели в Чорному морі спецоперацію "Цитадель", унаслідок якої знищили радіолокаційну станцію російських окупантів та обладнання, що допомагало ворогові атакувати південь України дронами-камікадзе.

Раніше Сили спецоперацій показали чергову роботу зі знищення живої сили противника та його техніки. Цього разу оператори БпАК завдали ювелірних ударів по кількох опорних пунктах росіян на Запорізькому напрямку.

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