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400 окупантів одним ударом: командувач ССО повідомив про результати операцій

Юрій Берендій
30 жовтня 2023, 20:59
Командувач ССО повідомив в яких операціях брали участь його підлеглі. За його словами, бійці ССО причетні до славнозвісного новорічного удару по Макіївці.
400 окупантів одним ударом: командувач ССО повідомив про результати операцій
Командувач ССО розкрив деталі успішних операцій / Колаж Главред, фото: ССО, скріншот із відео

Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко відповів на питання щодо операцій, які були проведені ССО з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з цих операцій призвела до того, що ворог отримав "подарунок" від ЗСУ у вигляді 400 чорних пакетів. Про це Хоренко розповів у інтерв'ю ТСН.

"Острів Зміїний. Безпосередньо ССО приймали участь у звільненні острова, що дало нам в подальшому відкрити зерновий коридор. Також приймали участь разом із Силами оборони в звільненні Харківщини. Все починалося з міста Балаклія, потім Ізюм і так далі. ССО приймали участь у звільнені Херсонщини та підрозділи ССО одні з перших заходили в саме місто Херсон", – розповів командувач ССО.

Також, Хоренко нагадав оборону міста Бахмут, де підрозділи ССО ефективно проводили оборонні операції як у межах міста, так і на його прилеглих територіях.

відео дня

"Треба згадати операції, які були проведені навіть у новорічну ніч. Це місто Макіївка, коли було вражено великий логістичний центр противника, де він накопився та мав застосовувати нові підрозділи на нашій території, які були перекинуті з території Росії. Під час якого ворог отримав "подарунки", свої 400 чорних пакетів. Там біля 300 було поранено, вже не рахуючи техніку та інше озброєння. Це дуже великі втрати", – розповів Хоренко.

Крім того, командувач ССО відзначив недавню операцію, яка відбулася 13 вересня, коли був нанесений в удар по севастопольській бухті, де перебували російський підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". Генерал Хореко зазначив, що всі тонкощі цієї операції буде розкрито згодом.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, повідомив, що російське корабельне угруповання, яке знаходиться у тимчасово окупованому Криму, залишається "досить масштабним", і ще зарано говорити про зміну балансу сил на користь окупантів.

Водночас, за інформацією західніх ЗМІ, Україна завдала значного удару по російському Чорноморському флоту, що призвело до рішення Москви вивести більшу частину флоту з тимчасово окупованого Криму. Це відкриває можливість для України відновити свої порти для прийому зернових суден, незважаючи на погрози Росії щодо блокади.

Також, у Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що українські сили фактично змогли завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

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війна в Україні Макіївка Чорноморський флот
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