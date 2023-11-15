Умєров представив нового командувача ССО: Хоренко передав стяг

Міністр оборони Рустем Умєров представив нового командувача ССО полковника Сергія Лупанчука особовому складу, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
Разом з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним та генерал-майорором Віктором Хоренком Умєров передав бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.
"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", - цитує прес-служба Умєрова.відео дня
Хоренка звільнили - основне
3 листопада на сайті ОП з'явився указ Зеленського про зміну командувача ССО. Замість генерала Віктора Хоренка Сили спецоперацій очолить полковник Сергій Лупанчук.
Хоренко очолював ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Причини його звільнення не оприлюднювалися публічно.
Водночас сам генерал у коментарі ЗМІ зауважив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. За словами Хоренка, щодо його звільнення подання мав робити Залужний, але той сказав йому, що "такого не робив".
"Він (Залужний - Главред) у мене запитував, чи я в курсі, що за ситуація. Я відповів, що не володію інформацією", - додав генерал.
Зеленський згодом відповів, що Хоренка знову переведуть у ГУР. Нагадаємо, до призначення на посаду командувача ССО Хоренко вже командував спецрезервом ГУР МО.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Перевірка на "вошивість": експерт спрогнозував, до чого призведе відступ росіян на півдні
- Кількість ударів зменшилась: погода вплинула на ситуацію на південному фронті
- Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської Політехніки