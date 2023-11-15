Умєров представив нового командувача ССО: Хоренко передав стяг

Хоренка звільнили 3 листопада 2023 року. Про рішення президента генерал, як він стверджує, дізнався зі ЗМІ.

https://glavred.net/ukraine/umyerov-predstaviv-novogo-komanduvacha-sso-horenko-peredav-styag-10517218.html Посилання скопійоване

Колишнього командувача ССО переведуть у ГУР, стверджував Зеленський / Колаж Главреда. Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров представив нового командувача ССО полковника Сергія Лупанчука особовому складу, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Разом з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним та генерал-майорором Віктором Хоренком Умєров передав бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", - цитує прес-служба Умєрова. відео дня

Хоренка звільнили - основне

3 листопада на сайті ОП з'явився указ Зеленського про зміну командувача ССО. Замість генерала Віктора Хоренка Сили спецоперацій очолить полковник Сергій Лупанчук.

Хоренко очолював ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Причини його звільнення не оприлюднювалися публічно.

Водночас сам генерал у коментарі ЗМІ зауважив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. За словами Хоренка, щодо його звільнення подання мав робити Залужний, але той сказав йому, що "такого не робив".

"Він (Залужний - Главред) у мене запитував, чи я в курсі, що за ситуація. Я відповів, що не володію інформацією", - додав генерал.

Зеленський згодом відповів, що Хоренка знову переведуть у ГУР. Нагадаємо, до призначення на посаду командувача ССО Хоренко вже командував спецрезервом ГУР МО.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.