На фронті загинув "український Еней", актор Федінчук

"Талановитий, щирий, життєрадісний, амбітний, справжній...", - згадують загиблого актора колеги по цеху.

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Чергова непоправна втрата на фронті / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Володимира Федінчука, Марини Єфімчук, ua.depositphoto.com

У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук. Колеги по цеху підтвердили загибель військового. Глядачеві запамʼятався за ролями у виставах "Войцек" Георга Брюхнера, "Зерносховище" Максима Голенка, "Енеїда" Котляревського тощо.

Вистава "Зерносховище" з участю Федінчука цьогоріч претендує на Шевченківську премію.

Рівненський драмтеатр у своїх соцмережах вказує, що ще місяць тому Федінчук грав на сцені, а потім вирушив в однострої "на нуль".

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"Ще місяць тому він одягав костюм і йшов на сцену, до вас... А потім вбрав однострій і пішов на фронт. Не у штаб, не в учебку. Не туди, де сухо і тепло. На нуль... Він не вмів інакше. Не вмів "у півноги"... Ні в житті, ні на сцені, ні на війні. Тепер ми маємо ще одного Янгола Охоронця на небесах і незагоювану рану у наших серцях", – йдеться у повідомленні рівненських театралів.

Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське училище культури, потім - Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво".

Працював у Коломийському драмтеатрі. У Рівненському музично-драматичному театрі пропрацював останні вісім років.

"Війна забирає кращих... Володимир працював в нашому театрі з 2011 по 2016 рік і зіграв в багатьох виставах, а ще за 5 років став рідним і Нашим. Таким він і лишився, навіть коли пішов працювати в Рівненський музично-драматичний театр. Талановитий, щирий, життєрадісний, амбітний, справжній... Він був неймовірною людиною!" – згадують колеги Федінчука з Коломиї.

На загибель "Енея" відреагував український музикант і карикатурист з Рівного Юрій Журавель:

"Коли ще раз почую гівновираз:ʼ

"Нєзамєнімих нєт людєй!"

Не стримаюсь і плюну у мармизу,

Бо вже на цій війні загинув наш Еней!"

Як повідомляв Главред, у грудні 2023 року український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта. Андрій Павленко пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Він був добровольцем і служив у ЗСУ. Мав одне поранення, був тричі контужений.

Крім того, під час виконання бойового завдання на фронті загинув український актор, зірка вітчизняних телесеріалів та військовий ЗСУ Богдан Колесник. Загибель Богдана 23 грудня підтвердили його колеги по цеху. За свою кар'єру він зіграв понад 69 ролей, в театрі, кіно і серіалах.

Ще раніше на передовій трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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