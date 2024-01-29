УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

На фронті загинув "український Еней", актор Федінчук

Яна Ставська
29 січня 2024, 15:10
"Талановитий, щирий, життєрадісний, амбітний, справжній...", - згадують загиблого актора колеги по цеху.
На фронті загинув
Чергова непоправна втрата на фронті / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Володимира Федінчука, Марини Єфімчук, ua.depositphoto.com

У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук. Колеги по цеху підтвердили загибель військового. Глядачеві запамʼятався за ролями у виставах "Войцек" Георга Брюхнера, "Зерносховище" Максима Голенка, "Енеїда" Котляревського тощо.

Вистава "Зерносховище" з участю Федінчука цьогоріч претендує на Шевченківську премію.

Рівненський драмтеатр у своїх соцмережах вказує, що ще місяць тому Федінчук грав на сцені, а потім вирушив в однострої "на нуль".

відео дня

"Ще місяць тому він одягав костюм і йшов на сцену, до вас... А потім вбрав однострій і пішов на фронт. Не у штаб, не в учебку. Не туди, де сухо і тепло. На нуль... Він не вмів інакше. Не вмів "у півноги"... Ні в житті, ні на сцені, ні на війні. Тепер ми маємо ще одного Янгола Охоронця на небесах і незагоювану рану у наших серцях", – йдеться у повідомленні рівненських театралів.

Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське училище культури, потім - Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво".

Працював у Коломийському драмтеатрі. У Рівненському музично-драматичному театрі пропрацював останні вісім років.

"Війна забирає кращих... Володимир працював в нашому театрі з 2011 по 2016 рік і зіграв в багатьох виставах, а ще за 5 років став рідним і Нашим. Таким він і лишився, навіть коли пішов працювати в Рівненський музично-драматичний театр. Талановитий, щирий, життєрадісний, амбітний, справжній... Він був неймовірною людиною!" – згадують колеги Федінчука з Коломиї.

На загибель "Енея" відреагував український музикант і карикатурист з Рівного Юрій Журавель:

"Коли ще раз почую гівновираз:ʼ

"Нєзамєнімих нєт людєй!"

Не стримаюсь і плюну у мармизу,

Бо вже на цій війні загинув наш Еней!"

Як повідомляв Главред, у грудні 2023 року український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта. Андрій Павленко пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Він був добровольцем і служив у ЗСУ. Мав одне поранення, був тричі контужений.

Крім того, під час виконання бойового завдання на фронті загинув український актор, зірка вітчизняних телесеріалів та військовий ЗСУ Богдан Колесник. Загибель Богдана 23 грудня підтвердили його колеги по цеху. За свою кар'єру він зіграв понад 69 ролей, в театрі, кіно і серіалах.

Ще раніше на передовій трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

16:26 Світ
Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

16:02 Україна
ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

16:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:26

Путін поїде в Туреччину на зустріч з Ердоганом: збираються говорити про Україну

16:25

Виїхав за хабар і вважає, що "Україну продали": ЗМІ розповіли про втечу Влада Ями

16:05

ССО рознесли опорні пункти росіян на півдні та встановили прапор УкраїниВідео

16:02

Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

16:00

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ ЗеленськогоЧи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про «історичний» указ Зеленського
15:57

"Окупує за три дні": у Раді назвали нові ймовірні цілі Путіна в ЄвропіВідео

15:37

ЗСУ потужно знищують бронетехніку росіян: розвідка Британії вразила числом втрат

15:30

Зеленський запропонував Німеччині перераховувати допомогу біженцям через Україну

15:10

На фронті загинув "український Еней", актор Федінчук

Реклама
15:04

Чим небезпечна прострочена мелена кава: чи можна вживати такий продукт

15:04

"Клітка під сонцем": журналіст розповів, як "Бі-2" сидять у в'язниці в Таїланді

14:54

Аварія військового Іл-76 РФ: у ГУР рознесли брехливу заяву Путіна

14:53

"Друг Путіна" здав назад: у Орбана готові до компромісу щодо 50 млрд євро для України

14:51

"Це паркани трупів один на одному": Зеленський про втрати окупантів в Авдіївці

14:30

"Найближчим часом": у ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ

14:25

Чому в Європі поганий інтернет: прості відповіді здивують навіть досвідчених людей

14:21

Досвідчені господині завжди зберігають пару цибулин у морозилці: навіщо вони так роблять

14:14

Що не можна заморожувати у морозильній камері: відповідь здивує кожногоВідео

14:00

Жебрак і в кредитах: продюсер розповів про фінансовий стан Кіркорова

13:58

Засідка ЗСУ і "море" вогню: під Куп'янськом бронеколону РФ спалили ПТКРами й дронами

Реклама
13:53

З яких регіонів може початися розпад РФ: Яременко зробив прогнозВідео

13:50

Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan

13:50

В Україні злетить тариф на електроенергію: коли очікувати підвищення

13:48

Місячний календар на лютий: коли найкраще планувати весілля і стригтися

13:31

Чому США потрібно знайти гроші, щоб дати Росії "по кумполу"Погляд

13:05

"Дорого обійдеться": Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus

13:03

Будуть плюсові температури і сонячна погода: синоптик назвала дату потепління

12:56

Церковне свято 30 січня: що не можна робити на Трьох Святих

12:54

Евакуація Путіна: у Мережі розповіли про секретний підземний об'єкт під МосквоюВідео

12:53

Телеведучий Бєдняков жорстко потролив втікача Влада Яму архівним фото з Маямі

12:49

Надзвичайно смачна та неймовірно бюджетна закуска: рецепт, який підкорив мільйонерівВідео

12:39

Урожаю точно не буде: що не можна садити поруч із картоплею

12:21

Брежнєва відреагувала на звинувачення "пластикової" Боні в заняттях ескортом

12:18

Українці в РФ матимуть право на самовизначення: Огризко пояснив указ Зеленського

12:14

"Не буде 5-10 років": полковник розповів, коли Росія покине територію України

12:01

"Є єдиний спосіб зупинити Путіна": очільник МЗС Литви назвав головну умову

12:00

Перерахунок пенсій, курс долара і тариф на світло: яких змін чекати з 1 лютогоВідео

11:57

Що дійсно потрібно в пологовий будинок: прості поради для майбутніх мам

11:52

Гороскоп Таро на лютий 2024: Козерогам - завершення, Водоліям - прибуток, Рибам - подарунокВідео

11:38

У РФ важкі втрати: ЗСУ відбили важливі позиції в Авдіївці – карта боїв

Реклама
11:28

Росіяни розбомбили виробництво ракет в Україні: хто здав його координати

11:15

Чому не можна підмітати вночі: 3 причини, які вас точно переконають

11:05

"І РФ, і Україна все більше виснажені": екскомандувач НАТО дав прогноз, як закінчиться війна

10:55

Китайський гороскоп на 30 січня: Коню - романтичні мрії, Мавпі - насичений день

10:54

Гороскоп Таро на лютий 2024: Терезам - ревнощі, Скорпіонам - радість, Стрільцям - вибірВідео

10:36

"Є люди, які 700 днів на полі бою": Зеленський висловився про демобілізацію

10:35

"Абсолютно неправильно": Зеленський жорстко висловився щодо "облав" ТЦК

10:07

Копія Фріске: колишній чоловік померлої зірки показав сина, який підріс

09:55

"Ми в дуже складному моменті": Зеленський оцінив, чи закінчиться війна у 2024 роціВідео

09:45

Гороскоп на лютий 2024: Ракам час щось змінювати, Рибам - самотність

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти