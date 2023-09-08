"Пригожин - герой зони": Сотник пояснив, чому ексватажок "вагнерів" приречений стати легендою в РФ

Міфологізація покійного лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в середовищі населення країни-агресора РФ - зумовлена і неминуча. Про це сказав у час чату з читачами Главреда журналіст і публіцист Олександр Сотник.
"За всіх росіян я не можу сказати. Можу говорити лише про те, що бачив в мережі – про стихійні меморіали, про те, як вагнерівці ллють скупі Чоловічі сльози, про те, що говорить молода поросль в Ростові-на-Дону. У тому самому Ростові, який салютував Пригожина і ПВК "Вагнера" в червні цього року Пригожин був ментально близький "постсовкам". Він дав їм ідейну установку обміну життя на волю, коли кров'ю можна заплатити за майбутню вольницю і отримати вільну від царя. Цей слоган "Вантаж 200 - ми вмєтє" увінчує таку ідеологему і повністю входить в резонанс з думками глибинаріїв. Пригожин близький "постсовкам", які або сиділи, або сидять, або просто відчувають себе бесконвойниками на цій зоні. Пригожин - герой зони. Тому я і кажу, що міфологізація Пригожина зумовлена і неминуча, особливо в парадигмі смути, що насувається. Там, в цьому сутінку прийдешніх подій, буде багато всяких липких персонажів, і серед них чільне місце, звичайно ж, буде займати Пригожин", ‒ сказав він.
Дивіться на відео чат Олександра Сотника на Главреді:
Хто такий Олександр Сотник
Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.
Загибель Пригожина
Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.
Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.
Водночас видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина, пише видання.
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