Публіцист спрогнозував, що робитимуть "вагнерівці" після смерті Пригожина

Як каже Олександр Сотник, найманці ПВК "Вагнера" зганятимуть безсилу злобу на жителях глибинки країни-агресора РФ.

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Як каже Олександр Сотник, країну-агресора РФ чекає сплеск побутового насильства через "вагнерівців" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Залишки найманців з ПВК "Вагнера" після загибелі в авіакатастрофі їхнього ватажка Євгена Пригожина зганятимуть безсилу злість на жителях глибинки країни-агресора РФ. Про це під час чату з читачами Главреда заявив журналіст і публіцист Олександр Сотник.

"Вони зігнати свою злобу на звичайних глибинаріях. Вони будуть їх шматувати, різати, душити – вбивати. Вони будуть відіграватися на тих, на кого можуть. Путін не може на американцях відігратися, тому відіграється на глибинаріях. Вагнерівці не можуть до Путіна дотягнутися, а ось до сусідки Марьванни – можуть, ось і придушать її в темній підворітті. Буде багато "битовухи". Причому це будуть не тільки вагнерівці, а й усі розлюднені організми, відморозь, яка повертатиметься з української землі не у вигляді "Вантажу 200", а живими. Ось вони і будуть діяти на просторах печери ", ‒ сказав він.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія. відео дня

Загибель Пригожина

Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Водночас видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина, пише видання.

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