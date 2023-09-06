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Сотник пояснив, хто "замовив" Пригожина і причому тут Африка

Анна Ярославська
6 вересня 2023, 09:39 оновлено 6 вересня, 09:44
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У Євгена Пригожина був дуже серйозний вплив в Африці. Вбивством ватажка ПВК "Вагнера" Путін відсуває на другий план африканську тему.
Євген Пригожин, Олександр Сотник
Євгенія Пригожина наказав убити Путін, вважає Олександр Сотник / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був ліквідований за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку під час чату на Главреді озвучив журналіст і публіцист Олександр Сотник.

"Вважаю, що Пригожин був ліквідований саме за наказом Путіна. Ніякий Авзалов, який був призначений незадовго до вбивства Пригожина на місце Суровікіна главою Повітряно-космічних сил, ніякий Герасимов, ніякий Шойгу не посміли б над Путіним провести такий наказ, а, тим більше, таку ліквідацію", - сказав він.

Сотник вважає, що ліквідація Пригожина пов'язана з ситуацією в Африці.

"Чому саме зараз, чому така нетерплячка – на це питання може відповісти лише Путін. Адже справа не лише в Пригожині, як в людині, яка розмахалася кувалдою, виявилася поганою кухонної обслугою і замахнулася ополоником на святе. Справа в тому, що у Пригожина був дуже серйозний вплив в Африці, і вбивством Пригожина Путін відсуває на другий план африканську тему", - сказав журналіст.

Також він пояснив, в чому була проблема з Африкою.

"З бармалеями і людожерами, з якими Пригожин мав справу, просто так не передоговоришся. А святе місце порожнім не буває: якщо йде ПВК Вагнер з Пригожиним, перевіреним партнером людожерів, то замість нього не можна призначити якогось Васю, який туди приїде і почне щось розрулювати - так не буває. У Путіна буде дуже велика проблема з відновленням цих зв'язків і ниток з людожерськими племенами та їхніми вождями Тумби-Юмби", - зазначив Сотник.

За його словами, офіційно проходила інформація про те, що зв'язками Пригожина з Африкою займався генерал-майор ГРУ Авер'янов.

"А ГРУ – це теж міноборонівська структура. Це той самий Авер'янов, який колись займався спецоперацією з отруєння Скрипалів, спецоперацією з вибуху в Чехії, у Врбетіце, і отруєнням болгарського торговця зброєю. Це все його рук справа. І спецоперацію із заміщення Пригожина і пригожинських в Африці теж доручили Авер'янову. Наскільки у нього це вийде – побачимо. Кому все це було вигідно? Думаю, саме Путін це замовив. Таким чином, він показав тим людям, які стоять за Пригожиним, що ніхто не вічний, адже хлопці ж теж на джетах літають, а тісних зв'язків Путіна з Міноборони – з Шойгу, Герасимовим і Авзаловим – досить, щоб і їх "приземлити" з висоти 8,5 тисяч метрів, тому їм слід думати перед тим, як вирощувати чергову політичну тварину на скрепній скотобазі", - резюмував публіцист.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Смерть Пригожина в Росії

23 серпня в Росії впав літак з Пригожиним - керівником бойовиків ПВК Вагнер. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку перебував сам Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін.

У Кремлі зробили заяву про загибель Пригожина. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним і його соратниками.

У Росії засекретили час і місце поховання ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

У пресслужбі Пригожина повідомили, що поховали його на Порохівському кладовищі поруч з могилою батька.

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новини Росії Євген Пригожин Олександр Сотник ПВК Вагнер
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