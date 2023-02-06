Доведеться переглядати логістику: військовий експерт розповів, як Росія реагуватиме на GLSDB

Такий тип боєприпасів недостатньо відомий засобам ППО Росії, тому окупанти будуть змушені відтягувати свої війська, вважає військовий експерт.

Російські засоби ППО вразливі перед крилатими боєприпасами GLSDB - Сергій Грабський / Колаж УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російська система ППО вразлива проти крилатих бомб GLSDB, про передачу яких Україні оголосили в США. Як розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, такий тип боєприпасів недостатньо відомий наявним засобам ППО РФ.

"В даному випадку ми маємо комбінацію, яка ще недостатньо відома наявним засобам ППО РФ. Тобто це, по-перше, підвищує ефективність цих боєприпасів. По-друге, це високоточна зброя, яка дозволяє наносити удар з відхиленням в 1 метр на великій відстані", - пояснив Грабський.

За словами експерта, після отримання Україною ракет HIMARS, противник раніше був змушений відтягнути основні сили своєї логістичної системи мінімум на 100 кілометрів від лінії фронту. І після того, як Україна отримає GLSDB, Росії, ймовірно, доведеться знову переглядати концепції логістики.

"В умовах відсутності у противника розвиненої і гнучкої системи логістики, це значно ускладнює процес забезпечення. Воно розтягується в часі, в кількості перевезених вантажів. Якщо дуже узагальнено, це стосується і людей, і техніки, і матеріальних засобів. Таким чином, об'єктивно ми використовуємо концепцію асиметричної війни, коли противник, маючи перевагу в живій силі і техніці, не може його використовувати, тому що на ту живу силу не має можливості підвезти достатньо пального для танків, боєприпасів для артилерії, мінометів, систем залпового вогню і навіть стрілецьких боєприпасів. Не кажучи вже про харчування, що теж позначається на боєздатності військових підрозділів", - уточнив Грабський.

Як повідомляв Главред, 3 лютого стало відомо про виділення Сполученими Штати Америки черговий великий пакет військової допомоги для України. Він включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS.

Крім того, за даними Інституту вивчення війни (ISW), нездатність оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєприпасів перешкоджатиме можливості російських окупантів підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.

Військова допомога Україні - новини: