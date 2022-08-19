Росія не може піти в новий наступ на Україну, у агресора закінчуються боєприпаси - ЗМІ

У Росії проблеми навіть з тими боєприпасами, які надходять з глибоких сховищ - ЗМІ / Колаж Reuters, Вікіпедія

Агресор Росія зіткнулася з проблемою нового наступу на Україну через складнощі із боєприпасами. Старі запаси закінчуються, є проблеми з новим постачанням. Така ситуація загалом негативно впливає на саму здатність окупантів йти в атаку. Командування загарбників об'єднує батальйонні тактичні групи, переживає колосально складні часи і намагається відновити свої військові можливості. Про це заявила редакторка ITN Емма Берроуз.

У своєму Twitter-акаунті вона опублікувала цитати з бесіди зі співробітником Західної розвідки, який на умовах анонімності розповів про те, що у російських окупаційних військ закінчуються боєприпаси.

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"У нас є широкий спектр доказів, які свідчать про те, що боєприпаси вичерпуються... включно з боєприпасами, які надходять з глибоких сховищ", - сказав співробітник розвідки.

Також він додав, що зниження кількості запасів "у кінцевому підсумку почне погіршувати здатність Росії починати наступ".

Співрозмовник підкреслив, що наразі російське військове командування переживає важкі часи – окупанти об'єднали БТГ і намагаються відновити свої сили. Причому їх дії з підвищення боєздатності навряд чи можна назвати ефективними.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на поступки Росії що до територій. На його думку, такий крок означатиме перенесення війни на майбутнє. Київ має намір повернути всі свої землі в рамках міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

Секретар РНБО Данілов також зазначив, що на порядку денному Києва – проведення у Криму демілітаризації з подальшим звільненням півострова від російської окупації. Данілов додав, що колаборанти можуть пом'якшити для себе вирок у тому випадку, якщо нададуть СБУ цінну інформацію про військових РФ.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна може піти на перемовини з Росією. Однак умова Києва залишається незмінною - окупанти повинні вийти з захоплених територій української держави.

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