Україна буде переводити годинник чи ні: Рада ухвалила вирішальний закон

Депутати Верховної Ради проголосували за закон №4201 про скасування переведення часу в Україні.
Народні депутати ухвалили рішення про те, чи будуть в Україні переводити годинник із зимового на літній час. Вони проголосували за відповідний закон №4201. Про це стало відомо із засідання Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
За скасування переведення часу проголосували 261 депутат.
Як відомо, цього року українці ще переведуть годинники на зимовий час. Це відбудеться в останню неділю (27-го) жовтня. Однак після цього вже не буде переведення годинників на літній час у 2025 році.
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