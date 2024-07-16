Україна буде переводити годинник чи ні: Рада ухвалила вирішальний закон

Депутати Верховної Ради проголосували за закон №4201 про скасування переведення часу в Україні.

https://glavred.net/politics/ukraina-budet-perevodit-chasy-ili-net-rada-prinyala-reshayushchiy-zakon-10581158.html Посилання скопійоване

В Україні не будуть переводити час / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Народні депутати ухвалили рішення про те, чи будуть в Україні переводити годинник із зимового на літній час. Вони проголосували за відповідний закон №4201. Про це стало відомо із засідання Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За скасування переведення часу проголосували 261 депутат.

В Україні не будуть переводити час / фото: Telegram

Як відомо, цього року українці ще переведуть годинники на зимовий час. Це відбудеться в останню неділю (27-го) жовтня. Однак після цього вже не буде переведення годинників на літній час у 2025 році.

відео дня

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред