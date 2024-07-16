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Україна буде переводити годинник чи ні: Рада ухвалила вирішальний закон

Ангеліна Підвисоцька
16 липня 2024, 15:20
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Депутати Верховної Ради проголосували за закон №4201 про скасування переведення часу в Україні.
депутати, годинник
В Україні не будуть переводити час / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Народні депутати ухвалили рішення про те, чи будуть в Україні переводити годинник із зимового на літній час. Вони проголосували за відповідний закон №4201. Про це стало відомо із засідання Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За скасування переведення часу проголосували 261 депутат.

Україна буде переводити годинник чи ні: Рада ухвалила вирішальний закон
В Україні не будуть переводити час / фото: Telegram

Як відомо, цього року українці ще переведуть годинники на зимовий час. Це відбудеться в останню неділю (27-го) жовтня. Однак після цього вже не буде переведення годинників на літній час у 2025 році.

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